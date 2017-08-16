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Куратор темы: Валентин
§ Грибоедов
Re: Новости казахской прессы
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 16.08.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже на русском в транслите читать не могу. Мозги сразу сворачиваются и не хотят воспринимать. Понимаю, что многие из-за рубежа пишут, у них там просто нет кириллических символов, но умудряются же такие портянки выкладывать транслитом. Боюсь, романы Ауэзова или Муканова транслитом будут тоже дико смотреться.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9027
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это что, если детей учить казахскому языку на латинице, они по английски сами по себе не заговорят что ли?????

Заговорят конечно! А также на испанском, португальском, французском и немецком! Алфавит же один!!!
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