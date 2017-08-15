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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, голова перестала кружиться, погоню ка я к вам в Костанай..
Давление 126-86.
Пульс 84.
Настроение положительное..
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§ Volonter
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос Админам: а планируются ли ещё такие конкурсы как "Пляжная майка" или "Королева пляжа"? :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я давно там не был..
Для сравнения, год 1984
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.08.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
или "Королева пляжа"?


если во флуде, то победитель известен заранее.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
здесь на форуме похоже каждодневный батл
uskaj vs prostyn против korejn vs rossijn

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3482
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 15 августа день памяти Виктора Цоя!!!
55 лет бы исполнилось " последнему герою"
https://youtu.be/LO_VEv1wFio?list=RDLO_VEv1wFio


Цой ЖИВ!!!
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.08.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
uskaj vs prostyn против korejn vs rossijn

/*гребаный стыд*/
vs против vs

Я хочу это развидеть.
Зачем я прочитал эту тупость? (в прямом смысле - тупость)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбус по 90 тенге за кило просто отменный..
Вспомнил сразу детство, когда рабом у рабовладельцев работал по их договору в школе..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взяли вино сегодня на пробу, банка больно красивая и рука пролезет мыть..
На фоне стула, который унес с Казино в 2002м году..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня я проделал путь, по которому вечно шастал наш Моше..
Правда ходил без ножиков..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий удален комментатором..

[Исправлено: 112, 16.08.2017 - 00:18]
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.08.17 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Арбус по 90 тенге за кило просто отменный.

жёлтый местный не пробовал?Сладкий при слаткий. :-)


[Исправлено: Добринцофф, 16.08.2017 - 00:58]
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Ответить Новый топик
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