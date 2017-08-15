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§ NG.kz
День города в Костанае будут отмечать 26 августа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная опубликовала программу Дня города, которая рассчитана на четыре дня: c 23-го по 26 августа. Подготовка еще идет полным ходом, но уже сейчас известно, что праздником будут охвачены все районы города.
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андрей
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соседний Ёбург Райкин приезжает с моно концертом , Хабенский с Башметом , МХТ им.Чехова .....Съездить , свозите своих детей и выпейте там за наш город , пока ещё что то от него осталось

Лора
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баскова хочу!!!!!!:)

§ сайлау курманов
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
борисовна в цене подешевела , может согласится заглянуть к нам
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