андрей Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа #15







Отправлено: - 17:54 В соседний Ёбург Райкин приезжает с моно концертом , Хабенский с Башметом , МХТ им.Чехова .....Съездить , свозите своих детей и выпейте там за наш город , пока ещё что то от него осталось