андрей Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"... #1







Отправлено: - 21:31 Вот когда они раскапывают метров на 5 - 10 в глубину и пару тройку сотен в длинну , смотришь на содержимое подземных коммуникаций и понимаешь насколько несправедливо переименованы улицы с Советскими названиями , как не тем ставят памятники вместо Советской эпохи , ведь такая "паутина" труб , кабелей проложена в тысячах населенных пунктах СССР без которой сегодня и жизни то нормальной не было и это в те годы когда и сама страна только оправилась и отстроилась от войны .А сегодня на всё что способны это подлатать то что сделано 30 - 60 лет назад и при этом продолжать стричь бабло , чего и в голову советским фукционерам прийти не могло как то снимать пенку с коммунальных платежей