|
|
|Отправлено: 15.08.17 - 00:30
|
|фотографии 80 - х годов напоминают,осталось дохлую кошку поискать,на честном слове все работает,,скажете - советское качество,а до сих пор исправно работает,,но это только видимость,,половина ,говорю не глядя,уже сто раз менялось ,основные коммуникации требуют полной замены ,,,молодежь не привлекают без опыта и навыков ,хоть семь пядей во лбу,,нет ни качественного оборудования ,нет и специалистов по положенному штату и категориям,,есть тупое замалчивание аварий и невнятное ворчание уходящих недовольных пенсионеров,,говорю потому,что вижу своими глазами кем заменяется штат от низа до верха ,уровень знаний у всех почти на одной высоте,,инженер с большим стажем беспрерывной работы будет стоить весь остальной штат по оплате труда,,,
|
|