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≡ Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК" планирует закончить до 15 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК" планирует закончить до 15 сентября
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ доложил акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, посетившему котельную № 3 и центральную котельную. Подготовка к отопительному сезону, заверил Бекпаганбетов, идет в штатном режиме.
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андрей
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 14.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда они раскапывают метров на 5 - 10 в глубину и пару тройку сотен в длинну , смотришь на содержимое подземных коммуникаций и понимаешь насколько несправедливо переименованы улицы с Советскими названиями , как не тем ставят памятники вместо Советской эпохи , ведь такая "паутина" труб , кабелей проложена в тысячах населенных пунктах СССР без которой сегодня и жизни то нормальной не было и это в те годы когда и сама страна только оправилась и отстроилась от войны .А сегодня на всё что способны это подлатать то что сделано 30 - 60 лет назад и при этом продолжать стричь бабло , чего и в голову советским фукционерам прийти не могло как то снимать пенку с коммунальных платежей

§ 112
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...
112


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Сообщений: 5714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
насколько несправедливо переименованы улицы с Советскими названиями ,

Хм..
То есть работники КТЕКа как то самовольно переименовывают улицы?
Профайл

житель
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 14.08.17 - 22:26
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 14.08.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Нужно привлекать специалистов - где оплачивать учебу, гранты давать. Чтобы специалисты знали современное оборудование, могли работать, - резюмировал аким области.

И именно для этого необходимо было разогнать добрую половину специалистов которые это самое оборудование знали уже давно?Ну Вы жжете г-н аким. :-).112-го прошу не обременять себя комментариями.

Антон
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 15.08.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какие ремонты уже закончены? Агенты из-за КТЭКа ответьте. Насколько мне известно вместо ремонта оборудования в КТЭКЕ неделю метут улицу к приезду акима :-) а по поводу кадров было бы неплохо чтобы НГ попросили статистику по количеству увольнений в этом году. Не секрет ни для кого что в КТЭК приход нового директора - земляка акима области вызвал массовые увольнения специалистов и теперь на котельных некоторые подразделения пустуют. Прибыль достигается за счёт того что у работников убирают доплаты за вредность и премиальные выплаты. В преддверии отопительного сезона было бы неплохо чтобы НГ как самая смелая и честная газета поинтересовалась данными фактами и вынесла вердикт запасаться ли населению буржуйками.

§ 112
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Ну Вы жжете г-н аким. .112-го прошу не

Я аким?
Нет.
Я Мэр!
Кстати, тебя я услышал в отличии от него..
А ему нужно говорить на соответствующем приеме, либо заседании..
Ферштеен?
Профайл

безумец
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 15.08.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотографии 80 - х годов напоминают,осталось дохлую кошку поискать,на честном слове все работает,,скажете - советское качество,а до сих пор исправно работает,,но это только видимость,,половина ,говорю не глядя,уже сто раз менялось ,основные коммуникации требуют полной замены ,,,молодежь не привлекают без опыта и навыков ,хоть семь пядей во лбу,,нет ни качественного оборудования ,нет и специалистов по положенному штату и категориям,,есть тупое замалчивание аварий и невнятное ворчание уходящих недовольных пенсионеров,,говорю потому,что вижу своими глазами кем заменяется штат от низа до верха ,уровень знаний у всех почти на одной высоте,,инженер с большим стажем беспрерывной работы будет стоить весь остальной штат по оплате труда,,,

Гога
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 15.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоит котельная 5х9 метров возле дома . Горячая вода и отопление для 3х домов общей жилой площадью 32 000 кв.метра +магазин 2000 кв.м. И никаких потер. Котельная полностью автоматически работает .

архимед
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 15.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора уже в Казахстане ввести 1 автоматическую котельную на 2-3 дома и отапливать их! Ведь мировой опыт уже есть! Рядом котельная, это уже есть тепло за счет того, что она рядом. Труб меньше в 1000 раз! Лучше построить новые теплоцентрали, чем латать старые! Денег не напасешься и возникает соблазн слямзить! Новые мини-котельные ввести вместо с квалифицированными рабочими по обеспечению тепла! Всех кочегаров, имеющих квалификацию ниже первого - перевести через переподготовку на другие работы!
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