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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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§ KOS77
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 614
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а вот с консульством засада - не хочут они принимать всех желающих

Конечно не хочут, аж "программу переселения" сделали бессрочной...
Цитата:
Бывалый:
Так что ограничивает поток отнюдь не Казахстан

Понятно, что не Казахстан ограничивает поток желающих переселиться, он просто по-дружески просит соседей "поумерить" количество участников программы, дабы не портить статистику отрицательным сальдо миграции.
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