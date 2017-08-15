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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 18:20
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А почему их нет, денег-то?

Налоги низкие.
На все не хватает.
Это так трудно понять?
А-а-а, я понял.
Это слишком мелко для ваших грандиозных мозгов.
Да.
Цитата:
JereK:
начинаются жалкие потуги оскорбить собеседника..

Правда - оскорбительна?
Печалька.
Но я не привык врать и льстить.
Поэтому слушай что есть.

Читатель 1
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательно))) читаешь и "пестня". Кстати, "74" привёл статью - всё досконально объясняет. Похоже, многие уедут, с кадрами 3,14, но ничего, будем работать (только ДОРОЖЕ!!!))). К сожалению, "Бывалому" крыть особо нечем.)) Все тузы у 74

ТАНОМИ
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Не было цели наверно такой.

Вы тоже верите, что сейчас стоит такая цель? Говоря по- казахски: "далбаса!"

§ Моше
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4333
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 15.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Налоги низкие.
На все не хватает.
Это так трудно понять?
А-а-а, я понял.
Это слишком мелко для ваших грандиозных мозгов.
Да.

Какие налоги? С кого? С предпринимателей, которым везде и всюду - палки в колеса государство ставит, а к кормушке берет только брата-свата, деля между ними сферы бизнеса? А им и чихать, когда акша и так в карман падает. Они - НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в большем.
Или ты про простых граждан? Производство нужно развивать, а не с простых граждан доить. Ведь чего ты доить собрался с простых граждан, да даже и с предпринимателей, когда ты (гос-во, но так как ты вещаешь с позиции его интересов, буду писать так) им условий то не создаешь для нормальной работы? Нет условий для развития бизнеса - нет нормальных доходов и у обычных, рабочих граждан.
Ты для начала производство поднимай чего-либо, развивай, привлекай (условиями!) инвесторов, которые захотят в стране начинать работать, а потом на налоги кивай.
В общем-то, и у страны есть множество национальных богатств, при правильном их распределении и реализации - денег должно хватать на многое, если конечно, не воровать и не одаривать ими лишь ОПРЕДЕЛЕННУЮ, НЕБОЛЬШУЮ прослойку лиц и их семей. Мало ли тех же арабских стран, у которых аналогично - основной источник пополнения казны - деньги с продажи нефти. И что-то социалка у них на высшем уровне, не то что думают как бы еще налогами обложить, а наоборот, еще и сверху ништяков всяких дают...
Ничего не берется из ниоткуда, это только в сказке про Буратино, в стране дураков - деревья сажали, на которых монеты росли.

[Исправлено: Моше, 15.08.2017 - 19:33]
Профайл

Читатель 1
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, Моше, "ниоткуда" ничего не растёт

провожающий
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 19:47
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
всё досконально объясняет

Это из разряда:
Муж врывается в спальню к жене и кричит:
- Дорогая, признавайся, я итак все знаю!
Жена, мгновение замешкавшись:
- Да? Все знаешь? Ну тогда скажи мне - когда родился и умер Оливер Кромвель?

Эх... Хорошо тем, у кого нет мозгов.
Им какую-то копипасту подсунули, и им сразу всё-всё-всё на свете стало понятно.
Почему я так не могу?

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
которым везде и всюду - палки в колеса государство ставит

Плохим танцорам всегда кое-что мешает.
Вот и все причины подобных твоей отговорок.

§ JereK
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.08.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Налоги низкие.


Точно! И как мы не догадались сразу.. Так вы исправьте это, поднимите налоги на должный уровень. Это будет весело. :-)

Цитата:
Бывалый:
Но я не привык врать и льстить.


Да ты вообще герой, что и говорить. Спрятался в кустах и брешешь оттуда. :-)
Профайл

Ассанж
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 20:29
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Так вы исправьте это, поднимите налоги на должный уровень.

Лично я считаю что так и надо сделать и давно пора.
Но к сожалению подъем налогов не в моей власти.
Цитата:
JereK:
Да ты вообще герой, что и говорить.

Какой есть.
Цитата:
JereK:
Спрятался в кустах и брешешь оттуда.

Хреновый с тебя ясновидящий.
Очень хреновый.

Ермек
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сальдо отрицательное. Это плохо. Плюс ещё надо понимать что за место уже готовых и опытных работников к нам едут пастухи. У нас вон в соседнем подезде несколько семей приезжих живут с монголии. Все дворники....

Читатель 1
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что не так в статье-то?, народ едет (определенный) - факт, кадров нет - факт, так что, нам "крестьянам", пойдёт и такая "копипаста"))),

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 21:03
Комментарий проходит проверку.
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