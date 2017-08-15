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Страница 50 из 50«1...484950
Куратор темы: Валентин
§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9025
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В идеале должна быть одна буква на один звук.

В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.
Цитата:
Валентин:
А вариант с апострофами - это узбекский.

Самый приемлемый вариант, считаю. А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да. По аналогии: когда после языковой реформы 100 лет назад переиздали книгу "Война и мир" Л.Н. Толстого, то только за счет исчезновения твердых знаков на конце слов роман стал короче на 30 страниц. С романами на казахском языке будет обратный эффект.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.


Кириллицу не идиоты придумывали, потому что.
С латиницей, кстати, тоже всё непросто - достаточно вон посмотреть на английский язык, где основное правило написания и озвучания: ̶к̶у̶р̶л̶ы̶-̶м̶у̶р̶л̶ы̶ ̶к̶у̶р̶л̶ы̶-̶м̶у̶р̶л̶ы̶ потому что потому что :)

Цитата:
Victor Yang:
А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да.


С буквой 'ы' всё особенно сложно, как её писать так, чтобы было однозначно - непонятно.

Но я верю в наших докторов филологических наук и лингвистов, они что нибудь придумают!
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9025
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Кириллицу не идиоты придумывали, потому что.

Не, тут не в кириллице дело. В том же украинском языке нет буквы ё - используется сочетание йо.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, тут не в кириллице дело. В том же украинском языке нет буквы ё - используется сочетание йо.


А чем лучше подобное решение? Чем удобнее? Скорее всего, "так сложилось".
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3482
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
йо


Господа- товарищи.
А вы разве не знали, что это украинское сочетание, дало толчок всей мировой рЭп культуре.
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1
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 15.08.17 - 14:08
Комментарий удален модератором.

1
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 15.08.17 - 14:11
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вы разве не знали, что это украинское сочетание, дало толчок всей мировой рЭп культуре.


Украина что-то делает с мозгом определённо, а скорее притягивает к себе подобное :(

Вот в Фейсбуке сегодня некий оппозиционер Ермек Нарымбай (ныне проживающий в Киеве) пишет:

По опросу в группе "Казахстан.Политика" в соотношении 126:7 народ проголосовал за упразднение Уйгурского района в РК

И отдельно интересуется - если вам это не нравится, это вы что, против народного референдума?!

Опустим сейчас, что такое референдум и чем он отличается от голосования в интернете, ладно.

Я у него поинтересовался, чей Крым и против ли он народного референдума?

Пока молчит.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9025
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я у него поинтересовался, чей Крым



Цитата:
Валентин:
празднение Уйгурского района в РК

Что за район такой?
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что за район такой?


BAQ.KZ: «Оқытушы Ұйғыр ауданының атын өзгертуді ұсынды» («Преподаватель предложил поменять название Уйгурского района») - По мнению преподавателя Евразийского национального университета им. Гумилева Руслана ТУСУПБЕКОВА, из-за обострения политических конфликтов в мире нужно поменять название Уйгурского района в Алматинской области.

«Район с таким названием существует до сих пор в Казахстане. Это единственный в стране район, который носит название этноса. Странно, не правда ли? Ведь нет же у нас районов, которые носят название других этносов. Нет же Русского или Узбекского района, например. Сейчас в Китае накаляется ситуация вокруг «уйгурского вопроса». Впрочем, проблема эта всегда была. Сама территория современного Северо-Западного Китая всегда была яблоком раздора между Россией и Китаем и многократно переходила из рук в руки. Можно много говорить об этой теме, но важно понять одно: Казахстан не должен стать стороной этого конфликта. Надо срочно переименовать название района, не надо никого обнадеживать. Нам бы самим как-нибудь прожить спокойно, переселив казахов из Китая, укрепив границы и лишний раз не раздражая неудобными названиями себя и китайских партнеров», - считает он.
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§ Volonter
Re: Новости казахской прессы
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.08.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надо срочно переименовать название района, не надо никого обнадеживать
"А может нам по-быстрому в водоплавающих эволюционировать?" (М/ф "Ледниковый период") Почему-то напомнило!
Ну а почему бы и нет?! У нас все проблемы решаются легко! Переименуем район и никакие чем-то обнадёженные уйгуры в случае чего не ринутся сюда из Китая... перейдём на латиницу и всё - мигом овладеем аглицким и т.д. и т.п.
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Базарбай
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 15.08.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос встает не первый год. Мне кажется нужно своевременно избавиться от данного наименования, перешедшего от СССР , в угоду кому-то ( в тот период). Сейчас этот вопрос очень актуален , как никогда, в связи с событиями происходящими в КНР. И нам не надо бояться кого то или чего то. А нужно скорее ставить точку.
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