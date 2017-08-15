Цитата: Victor Yang:

Что за район такой?



BAQ.KZ: «Оқытушы Ұйғыр ауданының атын өзгертуді ұсынды» («Преподаватель предложил поменять название Уйгурского района») - По мнению преподавателя Евразийского национального университета им. Гумилева Руслана ТУСУПБЕКОВА, из-за обострения политических конфликтов в мире нужно поменять название Уйгурского района в Алматинской области.



«Район с таким названием существует до сих пор в Казахстане. Это единственный в стране район, который носит название этноса. Странно, не правда ли? Ведь нет же у нас районов, которые носят название других этносов. Нет же Русского или Узбекского района, например. Сейчас в Китае накаляется ситуация вокруг «уйгурского вопроса». Впрочем, проблема эта всегда была. Сама территория современного Северо-Западного Китая всегда была яблоком раздора между Россией и Китаем и многократно переходила из рук в руки. Можно много говорить об этой теме, но важно понять одно: Казахстан не должен стать стороной этого конфликта. Надо срочно переименовать название района, не надо никого обнадеживать. Нам бы самим как-нибудь прожить спокойно, переселив казахов из Китая, укрепив границы и лишний раз не раздражая неудобными названиями себя и китайских партнеров», - считает он.