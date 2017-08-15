костанаец Re: Вице-министр сельского хозяйства прокомментировал... #2







Отправлено: - 18:56 Что то мало лет проверяют всего два года .. Начните с того момента как продкорпорация стала зерновые выписывать С года 2011 точно ошибки не будет В Акмолинской сразу на Кокчетавский самый большой элеватор можно смело ехать, пока его хозяин с Казахстана не выехал на ПМЖ .