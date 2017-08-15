Цитата: Бывалый:

Налоги низкие.

На все не хватает.

Это так трудно понять?

А-а-а, я понял.

Это слишком мелко для ваших грандиозных мозгов.

Да.

Какие налоги? С кого? С предпринимателей, которым везде и всюду - палки в колеса государство ставит, а к кормушке берет только брата-свата, деля между ними сферы бизнеса? А им и чихать, когда акша и так в карман падает. Они - НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в большем.

Или ты про простых граждан? Производство нужно развивать, а не с простых граждан доить. Ведь чего ты доить собрался с простых граждан, да даже и с предпринимателей, когда ты (гос-во, но так как ты вещаешь с позиции его интересов, буду писать так) им условий то не создаешь для нормальной работы? Нет условий для развития бизнеса - нет нормальных доходов и у обычных, рабочих граждан.

Ты для начала производство поднимай чего-либо, развивай, привлекай (условиями!) инвесторов, которые захотят в стране начинать работать, а потом на налоги кивай.

В общем-то, и у страны есть множество национальных богатств, при правильном их распределении и реализации - денег должно хватать на многое, если конечно, не воровать и не одаривать ими лишь ОПРЕДЕЛЕННУЮ, НЕБОЛЬШУЮ прослойку лиц и их семей. Мало ли тех же арабских стран, у которых аналогично - основной источник пополнения казны - деньги с продажи нефти. И что-то социалка у них на высшем уровне, не то что думают как бы еще налогами обложить, а наоборот, еще и сверху ништяков всяких дают...

Ничего не берется из ниоткуда, это только в сказке про Буратино, в стране дураков - деревья сажали, на которых монеты росли.



[Исправлено: Моше, 15.08.2017 - 19:33]