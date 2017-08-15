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§ NG.kz
В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с насосной станции летнего водопровода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электродвигатели насосных станций сел Ленино и Черняевка Карасуского района исчезли ночью 8 августа. Местные жители остались без воды для полива огородов. Общий ущерб составил около 300 000 тенге.
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говорил же
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот видите свой и украл.

Читатель 1
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..., там этого цветмета 3 копейки, а ущерб нанесён приличный.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.08.2017 - 16:52]

ди
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот... могут же когда хотят... молодцы

огород
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что еще раз подтверждает правило за ломбардами и мет. складами нужен контроль.

195
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ломбарды здесь каким боком ....???

195
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно -огород

ТАНОМИ
Re: В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с...




Отправлено: 15.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
195:
А ломбарды здесь каким боком ....???

Тоже скупают краденое.
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