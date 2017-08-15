NG.kz В Карасуском районе раскрыли кражу 6 электродвигателей с насосной станции летнего водопровода



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:18 Электродвигатели насосных станций сел Ленино и Черняевка Карасуского района исчезли ночью 8 августа. Местные жители остались без воды для полива огородов. Общий ущерб составил около 300 000 тенге.

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