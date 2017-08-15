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§ NG.kz
Вице-министр сельского хозяйства прокомментировал "НГ" проверки на элеваторах
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию о том, что в конце июля более чем на 150 хлебоприемных предприятиях республики прошли проверки, причем на отдельные элеваторы проверяющие заходили в сопровождении бойцов СОБРа, сегодня в ходе визита министра сельского хозяйства РК частично подтвердил вице-министр Кайрат АЙТУГАНОВ.
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Re: Вице-министр сельского хозяйства прокомментировал...




Отправлено: 15.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Угадайте чей банк кинули? Беги, Вася!

костанаец
Re: Вице-министр сельского хозяйства прокомментировал...




Отправлено: 15.08.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то мало лет проверяют всего два года .. Начните с того момента как продкорпорация стала зерновые выписывать С года 2011 точно ошибки не будет В Акмолинской сразу на Кокчетавский самый большой элеватор можно смело ехать, пока его хозяин с Казахстана не выехал на ПМЖ .
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