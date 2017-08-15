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§ NG.kz
Еще раз об ЭКСПО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехали с выставки ЭКСПО в Астане. Хочу поделиться. Отлично! Пугали ценами на еду - мы взяли ее с собой, оставили в шкафах на территории (бесплатно) и по надобности брали, пугали грязными туалетами - нет, все чисто, бумага есть, мыло, горячая вода, полотенца, даже ребенок, от которого тошнит от запаха туалета, ничего не заметил, правда, было чисто.
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Бывалый
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
будь как Бывалый, живи амебой

Ну вот живут же амёбы-амеры.
Причем заметь - живут куда лучше не-амёб россиян.
Парадокс, (ф)ля!
))))

"Эффективность деятельности? Не, не слышал"

Бывалый
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ты от природы такой, или это выработалось в процессе работы на родное государство?

Да от природы я дурак, разве есть у тебя в этом сомнения?
От природы тут умный только один - ты.
Так что выработалось у меня это в процессе работы на родной акимат.
Да.
Цитата:
Валентин:
В известном сериале был прекрасный иллюстрирующий пример: если тебе нагадить на голову, ты лишь улыбнёшься и скажешь спасибо за тёплую шапку.

По жизни навык, впрочем, для многих - полезнейший.
А где-то просто и незаменимый.

Не знаю.
Не пробовал.
Не могу судить.
Тебе как испытавшему на себе, наверное виднее.
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