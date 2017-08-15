Моше Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #79





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4333

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:28 Цитата: Бывалый:

Налоги низкие.

На все не хватает.

Это так трудно понять?

А-а-а, я понял.

Это слишком мелко для ваших грандиозных мозгов.

Да.

Какие налоги? С кого? С предпринимателей, которым везде и всюду - палки в колеса государство ставит, а к кормушке берет только брата-свата, деля между ними сферы бизнеса? А им и чихать, когда акша и так в карман падает. Они - НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в большем.

Или ты про простых граждан? Производство нужно развивать, а не с простых граждан доить. Ведь чего ты доить собрался с простых граждан, да даже и с предпринимателей, когда ты (гос-во, но так как ты вещаешь с позиции его интересов, буду писать так) им условий то не создаешь для нормальной работы? Нет условий для развития бизнеса - нет нормальных доходов и у обычных, рабочих граждан.

Ничего не берется из ниоткуда, это только в сказке про Буратино, в стране дураков - деревья сажали, на которых монеты росли.