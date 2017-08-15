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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 18:20
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А почему их нет, денег-то?

Налоги низкие.
На все не хватает.
Это так трудно понять?
А-а-а, я понял.
Это слишком мелко для ваших грандиозных мозгов.
Да.
Цитата:
JereK:
начинаются жалкие потуги оскорбить собеседника..

Правда - оскорбительна?
Печалька.
Но я не привык врать и льстить.
Поэтому слушай что есть.

Читатель 1
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательно))) читаешь и "пестня". Кстати, "74" привёл статью - всё досконально объясняет. Похоже, многие уедут, с кадрами 3,14, но ничего, будем работать (только ДОРОЖЕ!!!))). К сожалению, "Бывалому" крыть особо нечем.)) Все тузы у 74

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 19:26
Комментарий проходит проверку.

* Моше
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4333
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 15.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Налоги низкие.
На все не хватает.
Это так трудно понять?
А-а-а, я понял.
Это слишком мелко для ваших грандиозных мозгов.
Да.

Какие налоги? С кого? С предпринимателей, которым везде и всюду - палки в колеса государство ставит, а к кормушке берет только брата-свата, деля между ними сферы бизнеса? А им и чихать, когда акша и так в карман падает. Они - НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в большем.
Или ты про простых граждан? Производство нужно развивать, а не с простых граждан доить. Ведь чего ты доить собрался с простых граждан, да даже и с предпринимателей, когда ты (гос-во, но так как ты вещаешь с позиции его интересов, буду писать так) им условий то не создаешь для нормальной работы? Нет условий для развития бизнеса - нет нормальных доходов и у обычных, рабочих граждан.
Ничего не берется из ниоткуда, это только в сказке про Буратино, в стране дураков - деревья сажали, на которых монеты росли.
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