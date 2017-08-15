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§ NG.kz
Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую область с осмотра полей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр сельского хозяйства Асқар Мырзахметов начал сегодня, 15 августа, визит в Костанайскую область с оценки видов на урожай.Глава минсельхоза осмотрел пшеничные поля ТОО "Шеминовка", с которых директор хозяйства Юрий Чеховский планирует собрать 22 центнера с гектара.
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§ Обликоморале
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3482
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я то думаю, чего это по Бородина неделю назад бордюры красили, а вчера снова этим делом занимались, да еще пешеходные переходы обновили в веселенькую раскраску. Эхъ, говорил же Дракоша, смени свою Нокиа 3310 на нормальный 7-ой айфон. Так бы и фотки выложил, этого действия и его результаты.
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§ Yorik
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 15.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
чего это по Бородина неделю назад бордюры красили, а вчера снова этим делом занимались, да еще пешеходные переходы обновили в веселенькую раскраску

Это мелочи, уже привычное дело :-)
А вот из новенького - тополя в посадках вдоль федоровской трассы побелили как по линейке, от новой развязки и до поворота на Шеминовку. Теперь понятно, зачем ;-)
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§ Обликоморале
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3482
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
тополя в посадках вдоль федоровской трассы побелили

:lol: :lol: :lol:
Такого, даже при дорогом Леонид Ильиче не было.
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§ drakon
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
тополя в посадках вдоль федоровской трассы побелили как по линейке,

Неужели - это не Прикол? Не могу прверить... :lol:
А ваще то - можно и поверить. В прошлом году
же Асфальт на полях прокладывали,и плиткой-
Площадки - выкладывали... :-o :lol: :oops:
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§ KOS77
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
А вот из новенького - тополя в посадках вдоль федоровской трассы побелили как по линейке, от новой развязки и до поворота на Шеминовку. Теперь понятно, зачем

А к приезду "главного агронома" наверное, как и в прошлом году, снова в поле асфальт и брусчатку уложат?)))
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Фото
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...




Отправлено: 15.08.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Розинов? Что-то не так?

Читатель 1
Re: Министр сельского хозяйства РК начал визит в Костанайскую...




Отправлено: 15.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, приехали урожай посчитать и "зафиксировать"!
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