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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А правда,куда делись Виталя и Лилли?
Неужели у них получилось и Виталя

повёз Лилли на этом байке в
путешествие?... :lol: :oops: :-o
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селянин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У вас кукуруза не спелая.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
селянин:
У вас кукуруза не спелая.

Тов.Селянин. Кто же спелую кукурузу
варит? А потом ест... :lol:
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селянин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.08.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Главное что бы она была не переспелая и жесткая, а так по времени что то рано еще для нее. Вы еще скажите, что варят не спелую совсем. Молодую да, но не незрелую.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
селянин:
. Молодую да, но не незрелую.

Помню,Мама, нам лет 60 назад - такую варила.
До сих пор, все мои братья - живы... :lol:
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псих
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.08.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
До сих пор, все мои братья - живы..


к чему это

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
псих:
к чему это

К тому,что кукуруза - нормальная... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Плёхо ты свою страну и службы её безопасности знаешь

Да, вот уже начали следить за мной.

Интерпол - из Казахстана... :-o :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Гыы. Какой такой интерпол - ватерпол? Это ваш Абвер, тебя на слабо проверяет, говорю же уже под колпаком у спец. служб своих давно. 8-)
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 15.08.17 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, вот уже начали следить за мной.

Дракош, а номера то Джамбульские. Как по Германии ездят, наверное мзду платят.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
ракош, а номера то Джамбульские.

Ааа,это наверное полковник,который
другого полковника - зарезал?... :lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня просто так - не возьмут

ваши Джамбульцы... :lol: :-o :-P

[Исправлено: drakon, 15.08.2017 - 12:00]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 15.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ваши Джамбульцы.

Дракош, а это что за зверюга. Вашего акимыча балид. Остап Ибрагимыч на такой гонял.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вашего акимыча балид.

Нее, у Акима вот такой,с кожанной отделкой.

Утром водила его - привозит на работу,
затем - детишек в школу,ну а потом-
жену - в Гамбург,по магазинам... :lol: :oops:
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