Цитата: У6:

Слышу только цирк был хороший и музыканты какие то приезжали, получается большой той, где все потусовались, но смысл выставки не раскрыт.

Ну кто за чем поехал на экспо - тот то и получает.

Ехали за цирком, музакантами и тоем - больше ничего там и не видят.

Чо непонятного-то?

Цитата: У6:

Лучше бы презентацию теслы 3 там сделали

А зачем?

Амеры меня в очередной раз восхитили своим прагматичным подходом: они не стали раскрывать конкурентам направления разработки технологий, в которых они продвигаются, только и всего. Но чтобы это понимать - нужно иметь мозги, а они у некоторых шибко "умных" - утекли ))))