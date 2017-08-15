ТАНОМИ Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #61







Отправлено: - 17:34 Цитата:"Казахстан принимает меры для обеспечения нормального функционирования государства и для исключения рисков сепаратизма." Странно, в 90-е годы, когда власть была слаба, а доля, скажем так, русскоязычных, была больше доли казахов, "сепаратисты" почему-то не воспользовались ситуацией. В Казахстане остались, в основном, лояльные к Казахстану и собственно к казахам, люди. Откуда же теперь, спустя 25 лет, возникло к этим людям такое недоверие? Видимо, считают, что агрессор-Россия, которая спит и видит, как бы оттяпать у соседей земли, сумеет повлиять на них и создать пятую колонну, поспособствующую ей в этом. И эта мысль транслируется частенько в СМИ и на форумах в Интернете. В результате замечаю в сети рост агрессивности к русскоязычным.