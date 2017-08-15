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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
что-то заговариваться ты стал..

Где?
Цитата:
74:
ты не психуй так..

Выключай ясновидящего.
У тебя это не получается.

По сути-то есть что сказать?

ТАНОМИ
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Казахстан принимает меры для обеспечения нормального функционирования государства и для исключения рисков сепаратизма." Странно, в 90-е годы, когда власть была слаба, а доля, скажем так, русскоязычных, была больше доли казахов, "сепаратисты" почему-то не воспользовались ситуацией. В Казахстане остались, в основном, лояльные к Казахстану и собственно к казахам, люди. Откуда же теперь, спустя 25 лет, возникло к этим людям такое недоверие? Видимо, считают, что агрессор-Россия, которая спит и видит, как бы оттяпать у соседей земли, сумеет повлиять на них и создать пятую колонну, поспособствующую ей в этом. И эта мысль транслируется частенько в СМИ и на форумах в Интернете. В результате замечаю в сети рост агрессивности к русскоязычным.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А более развернуто можно?

Пробовал.
Неоднократно.
Бесполезно.
Не понимают.
Мозгов им не хватает.
Короткими фразами тотал быстрее всасывают.
Поэтому бисера не будет.

§ Сергей_я
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Странно, в 90-е годы, когда власть была слаба, а доля, скажем так, русскоязычных, была больше доли казахов, "сепаратисты" почему-то не воспользовались ситуацией

Не было цели наверно такой. Да и время тогда другое было и проблемы были другими. Борьба была не за территории, а за то, что б разворовать то, что плохо лежит или стоит.
Профайл

* 74
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бывалый

Что ты думаешь твоя писанина сдвинет два моих поста о том как эксперты дают ответы?? Зря строчишь свои писульки..
Профайл

пэтриот
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ
Откуда же теперь, спустя 25 лет, возникло к этим людям такое недоверие? Видимо, считают, что агрессор-Россия, которая спит и видит, как бы оттяпать у соседей земли, сумеет повлиять на них и создать пятую колонну, поспособствующую ей в этом

Да оттуда ! Крым тоже Украина ,,проспала,, оттого что понадеялась на братский народ и Будапештский договор . Плавали - знаем (парабеллум - перевод все надеюсь знаете)
А вообще запрещать людям переезжать глупо - куды хотят , пусть туды и едут . Человек рождается вольным , это потом ему ,,решетку,, ставят

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 17:48
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