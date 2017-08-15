|Цитата:
У6:
Слышу только цирк был хороший и музыканты какие то приезжали, получается большой той, где все потусовались, но смысл выставки не раскрыт.
Ну кто за чем поехал на экспо - тот то и получает.
Ехали за цирком, музакантами и тоем - больше ничего там и не видят.
Чо непонятного-то?
Цитата:
У6:
Лучше бы презентацию теслы 3 там сделали
А зачем?
Амеры меня в очередной раз восхитили своим прагматичным подходом: они не стали раскрывать конкурентам направления разработки технологий, в которых они продвигаются, только и всего. Но чтобы это понимать - нужно иметь мозги, а они у некоторых шибко "умных" - утекли ))))