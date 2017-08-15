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§ NG.kz
Еще раз об ЭКСПО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехали с выставки ЭКСПО в Астане. Хочу поделиться. Отлично! Пугали ценами на еду - мы взяли ее с собой, оставили в шкафах на территории (бесплатно) и по надобности брали, пугали грязными туалетами - нет, все чисто, бумага есть, мыло, горячая вода, полотенца, даже ребенок, от которого тошнит от запаха туалета, ничего не заметил, правда, было чисто.
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Guest
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
даже ребенок, от которого тошнит

Исправьте. :lol:

андрей
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......ребенок в восторге от Германии, Монако, Китая и конечно же Казахстана. Молодец читатель , вовремя с ориентировался. Зачёт .

У6
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и какую полезную информацию вы там получили? Какие то открытия грандиозные там произошли? Слышу только цирк был хороший и музыканты какие то приезжали, получается большой той, где все потусовались, но смысл выставки не раскрыт. Лучше бы презентацию теслы 3 там сделали и то было бы в тему, а так просто сьездить за свои деньги, посмотреть что построили за бюджетные деньги, нет спасибо.

Читатель 1
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во первых: "читатель" надо исправить на "читательница" (коли ж. рода), а во вторых: это что за реклама экспо??, мне уже смс надоели - купи билет, купи билет....))

посетитель
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Лучше бы презентацию теслы 3 там сделали

Вот это верно.. Это бы в тему приурочили. Но америкосы прекрасно понимают что это великий той и не более. Да и павильон их очень скромный,так, для отмазки.. А денег,да,очень жалко.. 3 млрд долларов нам самим бы очень полезно было..

§ yudjin
Re: Еще раз об ЭКСПО
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4735
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель:
Я ездила с мужем и ребенком.

Но без фотоаппарата...а я такой имел при себе и вот мой фоторепортаж

Цитата:
Сэм:
Посетил ЭКСПО в июле. В целом все так и есть, везде чисто и убрано. Правда от увиденного в павильонах "ВАУ" эффекта не произошло. Больше всего понравился "Цирк дю Солей.


Есть у меня знакомый ...депутат. Тоже побывал не так давно. Я его спросил: ну как?
Он: -Ожидал большего!
...и давай про цирк Дю солей рассказывать..
Дык, может энергия будущего - это цирк?

[Исправлено: yudjin, 15.08.2017 - 17:06]
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* 74
Re: Еще раз об ЭКСПО
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Слышу только цирк был хороший

цирк он везде и во всем... там видимо лучший был
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* 74
Re: Еще раз об ЭКСПО
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адилхан:
все представление аплодировали, аж руки на следующий день болели… это совсем другой уровень, мастерство, артистизм, костюмы, и живая музыка!!!

вы точно были там где пишите, а не в другом месте... ну допустим где законотворчеством занимаются... ?? точно?
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Раман
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель:
Мы уехали вечером из Костаная, утром были в Астане. Автобус до ЭКСПО ехал минут 40. Были на ЭКСПО в 11 утра, пробыли там до 12 часов ночи и в 00.35 был поезд на Костанай.

Галопом по европам.
О чем вы, что вы там могли увидеть и понять за это время?
Занесла жизнь в 1986 годе в Эрмитаж , на экскурсию - меня хватило на 20 минут, слава богу дошло, что лучше вообще ничего ,чем бегать по залам аки алень по тундре...

Раман
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адилхан:
Но самое лучшее это цирк Дю солей!!! все представление аплодировали,

Интересно какой состав, сколько у них трупп по миру чёс устраивает?
где они , настоящие?
Ибо в это же время в расейских сочах тоже цирк дю Солей...

Бывалый
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Слышу только цирк был хороший и музыканты какие то приезжали, получается большой той, где все потусовались, но смысл выставки не раскрыт.

Ну кто за чем поехал на экспо - тот то и получает.
Ехали за цирком, музакантами и тоем - больше ничего там и не видят.
Чо непонятного-то?
Цитата:
У6:
Лучше бы презентацию теслы 3 там сделали

А зачем?
Амеры меня в очередной раз восхитили своим прагматичным подходом: они не стали раскрывать конкурентам направления разработки технологий, в которых они продвигаются, только и всего. Но чтобы это понимать - нужно иметь мозги, а они у некоторых шибко "умных" - утекли ))))

* 74
Re: Еще раз об ЭКСПО
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Амеры меня в очередной раз восхитили своим прагматичным подходом:

там по сути единицы только знают, что такое и где находится страна Казахстан.. Ну Борат еще рекламу дал..
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