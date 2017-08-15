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§ NG.kz
День города в Костанае будут отмечать 26 августа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная опубликовала программу Дня города, которая рассчитана на четыре дня: c 23-го по 26 августа. Подготовка еще идет полным ходом, но уже сейчас известно, что праздником будут охвачены все районы города.
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ди
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...радость пришла откуда не ждали...)

марина
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На костанайской сцене выступят артисты из Алматы - музыкальные группы "Гаухартас" и "Жигиттер". В конце праздника костанайцев ждет 10-минутный фейерверк.

и это ВСЁ????? :-o Сдулись? Все деньги на скульптуры ушли? каждый год все колхозней и колхозней....

Цитата:
Концертная программа КСТУ «Город .... зеленый, город таинственный, мой Костанай»

вот однозначно он не зеленый))) А где он "таинственный", а?

§ Солнышко
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1153
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сравнению с Лисаковском и Рудным - ни о чём. Типа дешево и сердито.
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марина
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Типа дешево и сердито.

все на бюрдюры ушло и на коней 8-)

я
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец!!!зачем звать алмаатинские группы, у нас своих как-будто таких нет!!!!! На нормальных звезд денег в бюджете неееееетттттт. Все ушло на пегасов и верблюдов.

Айгуля
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нет певцов из России? Типа поддерживаем отечественных производителей, а в данном случае казахских исполнителей?

§ vofkakst
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 15.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато хоть на "На-На" деньги не потратили. Становимся "умнее"?)
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§ Сергей_я
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2048
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Зато хоть на "На-На" деньги не потратили. Становимся "умнее"?)

Потратят на что-то другое. Неужели думаете что-то для народа или для города сделают??
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Шоу
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По бумагам проведут что Киркоров приезжал и кучу бабла спишут)))

Гость
День города в Костанае будут отмечать 26 августа




Отправлено: 15.08.17 - 15:50
Комментарий проходит проверку.

* Змея Подколодная
Re: День города в Костанае будут отмечать 26 августа
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один раз решили посетить семьей сие мероприятие, давненько было, купили билетики на стадион, Роза Рымбаева приезжала и Екатерина Шаврина, как сейчас помню. Больше решили не ходить, ну не умеют наши люди культурно отдыхать, кругом срачельник и пьяное быдло. Может сейчас что то поменялось конечно , культурно выросли и т.д., ))) Посмотрим фотоотчеты и очередное видео о бесплатном шоколаде и табананах)))))
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