Цитата: Сейчас по осени, студентов тыщ. 100 новых уедет еще. И те кто учится и приезжал на каникулы. наверно тыщ. под 300 на вскидку будет. Их не учитывают ?

А возвращаются единицы. Не столь давно статья была о том, что надо выпускников возвращать из РФ, а они взяли и вернулись дружно.