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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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§ Обликоморале
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Попкорн не патриотично, отдайте бывалому!!!Цитата:

Цитата:
Валентин:
Впрочем, готов предложить кандидатуры!!!

Не томите, а то кандидаты поди уже все в волнении и предвкушении.
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Интересно посмотреть откуда и кто приехал.

Из роддомов. Малыши.

глас народа
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 15:35
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ну ка преподнеси урок ораторского искусства, но только с фактами и выводами. Тем более ты ранее выездной, так поясни народу где в России подводные камни. Глядишь и народ спасибо скажет. Али бастыки не велят, правду глаголить.

* Змея Подколодная
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас по осени, студентов тыщ. 100 новых уедет еще. И те кто учится и приезжал на каникулы. наверно тыщ. под 300 на вскидку будет. Их не учитывают ?

А возвращаются единицы. Не столь давно статья была о том, что надо выпускников возвращать из РФ, а они взяли и вернулись дружно.
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Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 15:59
Комментарий проходит проверку.

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 16:01
Комментарий проходит проверку.

* Volonter
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.08.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не патриотично

Патриотизм бесполезно ТРЕБОВАТЬ от людей... Его от народа нужно, так сказать, ЗАСЛУЖИТЬ...
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