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Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 16:06 Один раз решили посетить семьей сие мероприятие, давненько было, купили билетики на стадион, Роза Рымбаева приезжала и Екатерина Шаврина, как сейчас помню. Больше решили не ходить, ну не умеют наши люди культурно отдыхать, кругом срачельник и пьяное быдло. Может сейчас что то поменялось конечно , культурно выросли и т.д., ))) Посмотрим фотоотчеты и очередное видео о бесплатном шоколаде и табананах)))))