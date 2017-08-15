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§ NG.kz
Еще раз об ЭКСПО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехали с выставки ЭКСПО в Астане. Хочу поделиться. Отлично! Пугали ценами на еду - мы взяли ее с собой, оставили в шкафах на территории (бесплатно) и по надобности брали, пугали грязными туалетами - нет, все чисто, бумага есть, мыло, горячая вода, полотенца, даже ребенок, от которого тошнит от запаха туалета, ничего не заметил, правда, было чисто.
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§ drakon
Re: Еще раз об ЭКСПО
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слышал,что ЭКСПО - просят продлить
до ноября месяца. Правда если поеду,
мне что? Два чемодана еды брать
с собой? Я же не на 2 часа поеду... :lol:
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§ 112
Re: Еще раз об ЭКСПО
112


(Пользователи)
Сообщений: 5712
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уид уже сгонял, весь в впечатлениях..
А ведь уезжал специально чтобы пофотать какие то недоработки..
Кстати где фото?
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Читатель
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем два чемодана? У нас был пакет с едой. Два взрослых и ребенок. Мы уехали вечером из Костаная, утром были в Астане. Автобус до ЭКСПО ехал минут 40. Были на ЭКСПО в 11 утра, пробыли там до 12 часов ночи и в 00.35 был поезд на Костанай. Нам хватило и еды, и впечатлений. Правда там воды купили (250 тенге за поллитра) и два дёнера (1200 за штуку). Больше ничего. Если вы поедете не на 1 день, то в магазинчиках купите еду, не на территории ЭКСПО. Там ведь не так дорого, наверное, как на территории. И всё. :lol:

§ Медный
Re: Еще раз об ЭКСПО
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выставка замечательно интересная, особенно сфера, все 8 этажей мы охали и ахали. Как такое могли придумать, а мы думали, что нас уже ничем не удивить.

Цитата:
Только едьте с обычным настроем, не с критичным (типа, ой, что вы тут мне еще можете показать за мои деньги).

Без комментариев :-)
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§ 74
Re: Еще раз об ЭКСПО
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4201
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатель отлично... премия будет так уж и быть... вот еще на немецком и английском чиркните, добавится 200%
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* Доктор СИЗО
Re: Еще раз об ЭКСПО
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3727
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слышал,что ЭКСПО - просят продлить
до ноября месяца. Правда если поеду,
мне что? Два чемодана еды брать
с собой? Я же не на 2 часа поеду... :lol:

- не понимаю, что можно такое посмотреть.... включай Ютуб..... и удивляйся....все выставки и олимпийские игры свое давно отжили...
- были только 2 выставки, первая, где выставили паровоз.... уйти от конной тяги.... великое достижение....
-вторая выставка - макет Эйфелевой башни.... люди получили возможность слушать радио и смотреть телевизор....
-наше Экспо свалило покупательную способность теньге в 2,5 раза.... вот это Достижение века....)))))(((((
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* лимон
Re: Еще раз об ЭКСПО
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо, но нет
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Читатель
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
74, вы ошибаетесь! Я не подкупная. Я ездила с мужем и ребенком. Мы не госслужащие и сюда я написала не за деньги. Мы обычные, среднестатистические люди из Костаная. Просто когда мы собирались ехать, я читала много информации об ЭКСПО, чтобы знать все плюсы и минусы. Благодарна была людям, которые оставляли свои отзывы, благодаря им, я узнала, что можно взять с собой еду и т.д. И вот теперь могу поделиться своим опытом. Может кому-то будет полезно. И всё. Реклама и деньги тут ни при чем. ;-)

123
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня впечатление после посещения это как будто скрестили учебник физики за 7 класс и Диснелэнд. Красиво,зрелищно,хорошо организованно. Но зачем нам это??? И что после с этим делать??? И потом,я так понял вся суть этого мероприятия это отказаться от традиционных источников энергии,из которых нефть занимает 82%. Как все мы знаем, наш бюджет состоит из доходов от продажи нефти на 95%. Получается мы хотим,чтобы люди отказались от нашей нефти и наставили ветродувы и солнечные батареи? А как нам тогда получится жить?? Или в чём смысл данного мероприятия?

123
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё,думал будет масштабнее. И бедные люди,которых специально заставляли и отправляли. Не стОит того это мероприятие.

* Сэм
Re: Еще раз об ЭКСПО
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посетил ЭКСПО в июле. В целом все так и есть, везде чисто и убрано. Правда от увиденного в павильонах "ВАУ" эффекта не произошло. Больше всего понравился "Цирк дю Солей. Еду с собой не брали, кроме водички детям. Перекусили в донерной, на 3 взрослых и 3 детей вышло 8500 тенге. В принципе не так уж и дорого.
Выставку посетил бы еще, но только без детей.
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* Victor Yang
Re: Еще раз об ЭКСПО
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9025
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слышал,что ЭКСПО - просят продлить
до ноября месяца. Правда если поеду,
мне что? Два чемодана еды брать
с собой? Я же не на 2 часа поеду...

Думаю, что с эуропейскими пособиями никакие наши цены не страшны.
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Адилхан
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но самое лучшее это цирк Дю солей!!! все представление аплодировали, аж руки на следующий день болели… это совсем другой уровень, мастерство, артистизм, костюмы, и живая музыка!!!
С какой легкостью они исполняют сложнейшие трюки и это в большой массовке и под музыку, без пауз, на одном дыхании! И главное нет животных!

Бывалый
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель:
Я не подкупная. Я ездила с мужем и ребенком. Мы не госслужащие и сюда я написала не за деньги.

Вывсеврете!
Вы работаете в акимате и вас заставили написать!
)))
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