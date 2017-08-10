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§ NG.kz
Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее, на стыке июля и августа, ослабление тенге уже никто никак особенно не называл. Ни таргетированием, ни коррекцией курса, ни тем более девальвацией. Хотя качнулась наша денежка основательно. По данным ТОО «ФКФ «Контанго», которые собирает данные большинства обменников Костаная, курс покупки с минимальных 327,57 тенге вырос до максимальных 343 за $1. Это за четыре дня - с 31 июля по 3 августа. Вопрос вопросов - что бедный тенге подшибло?
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Маркс
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 14.08.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Советую подучить матчасть чтобы не называть что попало - мошенничеством.

"Источник всех богатств - честный труд. Другими словами, все - будь то мешок картофеля, рояль или семиместный туристский автомобиль, - все это плод человеческого труда. Когда труд окончен, предстоит распределение богатств, созданных трудом; тут-то и начинается шулерство. Десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров. В каждом отдельном случае они выжимают все, что может выдержать коммерция. Так поступают все участники игры." (Джек Лондон).

Директор Пляжа
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 14.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пруф будет?

Цитата:
Имеющий глаза - да прочитает, а не имеющий мозгов - будет продолжать дурачка из себя и выпрашивать подтверждение наличия многочисленных очевидных фактов.

А вообще это называется биржевые спекуляции( махинации), что и приравнивают к мошенничеству....
так что выбирай...глаза или мозги

§ 112
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
112


(Пользователи)
Сообщений: 5712
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
вообще это называется биржевые спекуляции( мах

Спекулянты никогда не признаются мошенниками, иначе бирж просто бы не было, где сидят все спекулянты..
Не продавали бы тогда "будущую" нефть и газ например, это же спекуляция..
Профайл

Бывалый
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 14.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств.

Ну тогда втиснуться - это тоже труд, причем сложный и тяжелый труд, доступный не каждому в силу его (не)развития умственных навыков, и труд этот должен быть соответствующе оплачен.

Бывалый
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 14.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
вообще это называется биржевые спекуляции( махинации)

Ну и в каком же государстве властей, попустительствующих этому, наказывают?
М?

Маркс
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну тогда втиснуться - это тоже труд, причем сложный и тяжелый труд, доступный не каждому в силу его (не)развития умственных навыков, и труд этот должен быть соответствующе оплачен.

В следующий раз, когда домушники обчистят Вашу хату, а карманники опустошат карманы, выйдите на центральную площадь Астаны и поклонитесь в пояс этим труженикам, работающим не покладая рук в тяжелых условиях, использующих и постоянно развивающих профессиональные навыки, постоянно тренирующиеся и испытывающие страшные неудобства при профессиональных промахах, подключающие мозги для планирования своих трудовых операций. А уж какой тяжелый труд создать ОПГ, г-н Бывалый даже представить себе не может. Тоже считаете, что надо оплачивать их деятельность? У Вас же, г-н Бывалый, раньше был мозг, почему же сейчас перестали к нему обращаться?

Бывалый
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В следующий раз, когда домушники обчистят Вашу хату, а карманники опустошат карманы

При чем тут домушники, карманники и прочие преступники?
Я их в дом не звал и перед ними карман свой не открывал.
В отличие от валюто-обменных и биржевых операций.
Иванов, опять у вас наикривейшие аналогии из разряда "ни в зду, ни в Красну Армию"
Когда вы уже начнете с головой-то дружить?

Маркс
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
При чем тут домушники, карманники и прочие преступники?
Я их в дом не звал и перед ними карман свой не открывал.
В отличие от валюто-обменных и биржевых операций.

Я вот тоже банкиров и биржевиков в дом не звал, но они как-то и без приглашений обходятся. Бац и обрушили валютный курс. Вы о чем говорите? Если уж рассуждать Вашей логикой опосредованного воздействия, то начинайте скидывать деньги в общак, посылайте грев на зону и Вас не будут трогать. А если не делаете этого, так преступность обойдется и без Вашего приглашения на экспроприацию недоданного. North_ghost, начните уже придумывать хоть какие-то приличные отмазки на свои же лужепузырящие высказывания.

Директор Пляжа
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и в каком же государстве властей, попустительствующих этому, наказывают?

Читай внимательно, не властей, а самих биржевых спекулянтов. Хотя если замечают лоббирование кого из чиновников, тоже там с ними долго не церемонятся.
В тех же Соединенных Штатах Амэрики. У них эта движуха аж с 30-х годов прошлого века началась. Во времена " великой депрессии", потом недавно какой то закон принимали дополнительный по этому поводу..где то в конце 90-х,кажется. Только потом его некоторые пункты отыграли назад, так как олигархам ихним он был не выгоден. Но все равно борются с такими вот спекуляциями, хотя у нас так НАН давал прямое наставление, не допускать на биржах валютного мошенничества.

Директор Пляжа
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
все спекулянты..

Ну если логически завершать твою мысль, то у нас все торгующие спекулянты.
" Совково" мыслишь, товарищ.

§ 112
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
112


(Пользователи)
Сообщений: 5712
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
следующий раз, когда домушники обчистят Вашу хату, а кар

Хм..
Спекулянты банкиры, национальные банки, пенсионные фонды, нефтяные олигархи, это какие то домушники?
Ну в принципе есть тут какой то смысл, все они как и домушники обогащаются за чужой счет..
Но вот только домушники сами грабят, а в банки несешь добровольно, либо продаешь через биржи свой товар..
Профайл

123
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, что непонятного?! Сама власть это и делает! И банкиры под ними(ним). Нагоняют шумиху и не дурно навариваются! А мы летим в обменники как бараны. Не в первой уже.

Бывалый
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 15.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Я вот тоже банкиров и биржевиков в дом не звал

Как только пошли в обменник за баксами - считай позвали.
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