Цитата: Бывалый:

При чем тут домушники, карманники и прочие преступники?

Я их в дом не звал и перед ними карман свой не открывал.

В отличие от валюто-обменных и биржевых операций.

Я вот тоже банкиров и биржевиков в дом не звал, но они как-то и без приглашений обходятся. Бац и обрушили валютный курс. Вы о чем говорите? Если уж рассуждать Вашей логикой опосредованного воздействия, то начинайте скидывать деньги в общак, посылайте грев на зону и Вас не будут трогать. А если не делаете этого, так преступность обойдется и без Вашего приглашения на экспроприацию недоданного. North_ghost, начните уже придумывать хоть какие-то приличные отмазки на свои же лужепузырящие высказывания.