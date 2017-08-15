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Страница 50 из 50«1...484950
Куратор темы: Валентин
* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В идеале должна быть одна буква на один звук.

В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.
Цитата:
Валентин:
А вариант с апострофами - это узбекский.

Самый приемлемый вариант, считаю. А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да. По аналогии: когда после языковой реформы 100 лет назад переиздали книгу "Война и мир" Л.Н. Толстого, то только за счет исчезновения твердых знаков на конце слов роман стал короче на 30 страниц. С романами на казахском языке будет обратный эффект.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6515
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.


Кириллицу не идиоты придумывали, потому что.
С латиницей, кстати, тоже всё непросто - достаточно вон посмотреть на английский язык, где основное правило написания и озвучания: ̶к̶у̶р̶л̶ы̶-̶м̶у̶р̶л̶ы̶ ̶к̶у̶р̶л̶ы̶-̶м̶у̶р̶л̶ы̶ потому что потому что :)

Цитата:
Victor Yang:
А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да.


С буквой 'ы' всё особенно сложно, как её писать так, чтобы было однозначно - непонятно.

Но я верю в наших докторов филологических наук и лингвистов, они что нибудь придумают!
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Кириллицу не идиоты придумывали, потому что.

Не, тут не в кириллице дело. В том же украинском языке нет буквы ё - используется сочетание йо.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6515
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, тут не в кириллице дело. В том же украинском языке нет буквы ё - используется сочетание йо.


А чем лучше подобное решение? Чем удобнее? Скорее всего, "так сложилось".
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
йо


Господа- товарищи.
А вы разве не знали, что это украинское сочетание, дало толчок всей мировой рЭп культуре.
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1
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 15.08.17 - 14:08
Комментарий удален модератором.

1
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 15.08.17 - 14:11
Комментарий удален модератором.

* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6515
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вы разве не знали, что это украинское сочетание, дало толчок всей мировой рЭп культуре.


Украина что-то делает с мозгом определённо, а скорее притягивает к себе подобное :(

Вот в Фейсбуке сегодня некий оппозиционер Ермек Нарымбай (ныне проживающий в Киеве) пишет:

По опросу в группе "Казахстан.Политика" в соотношении 126:7 народ проголосовал за упразднение Уйгурского района в РК

И отдельно интересуется - если вам это не нравится, это вы что, против народного референдума?!

Опустим сейчас, что такое референдум и чем он отличается от голосования в интернете, ладно.

Я у него поинтересовался, чей Крым и против ли он народного референдума?

Пока молчит.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я у него поинтересовался, чей Крым



Цитата:
Валентин:
празднение Уйгурского района в РК

Что за район такой?
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