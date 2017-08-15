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Victor Yang:
действительно ли в России так плохо, как пишет Бывалый.
Будни форума НГ выглядят примерно так:
Бывалый: (пафосно) Вот практически уже вторую тысячу лет независимый и суверенный Казахстан был оккупирован проклятой совковой империей Зла! Нам забыли родной язык, выучили чужой, принудили высшее образование. Сволочи! Не простим! Никогда!
Я: (наливая первую) Крепка была советская власть. Ну, за Советский Союз!
Бывалый: (ещё более пафосно) Но теперь-то мы независимые и суверенные, мы не допустим великорусского шовинизма и заранее ответим на него своим, правильным народным национализмом!
Я: (наливаю вторую) Ну, за советский народ и интернационализм!
Бывалый: (визжит, высовываясь из монитора) Что ты несёшь?! Что ты несёшь?! Прекратите совковую агитацию! И вообще - в вашей Рашке все тупые, там грязь, коррупция, бюрократия, она никому не нужна уже и скоро про неё забудут!!!
Я: (наливаю третью) Ну, за Российскую Федерацию!