Валентин Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6515

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата: Victor Yang:

действительно ли в России так плохо, как пишет Бывалый.



Будни форума НГ выглядят примерно так:



Бывалый: (пафосно) Вот практически уже вторую тысячу лет независимый и суверенный Казахстан был оккупирован проклятой совковой империей Зла! Нам забыли родной язык, выучили чужой, принудили высшее образование. Сволочи! Не простим! Никогда!

Я: (наливая первую) Крепка была советская власть. Ну, за Советский Союз!



Бывалый: (ещё более пафосно) Но теперь-то мы независимые и суверенные, мы не допустим великорусского шовинизма и заранее ответим на него своим, правильным народным национализмом!

Я: (наливаю вторую) Ну, за советский народ и интернационализм!



Бывалый: (визжит, высовываясь из монитора) Что ты несёшь?! Что ты несёшь?! Прекратите совковую агитацию! И вообще - в вашей Рашке все тупые, там грязь, коррупция, бюрократия, она никому не нужна уже и скоро про неё забудут!!!

Я: (наливаю третью) Ну, за Российскую Федерацию!