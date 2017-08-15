Выставка замечательно интересная, особенно сфера, все 8 этажей мы охали и ахали. Как такое могли придумать, а мы думали, что нас уже ничем не удивить.

Только едьте с обычным настроем, не с критичным (типа, ой, что вы тут мне еще можете показать за мои деньги).