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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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§ Валентин
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6515
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
действительно ли в России так плохо, как пишет Бывалый.


Будни форума НГ выглядят примерно так:

Бывалый: (пафосно) Вот практически уже вторую тысячу лет независимый и суверенный Казахстан был оккупирован проклятой совковой империей Зла! Нам забыли родной язык, выучили чужой, принудили высшее образование. Сволочи! Не простим! Никогда!
Я: (наливая первую) Крепка была советская власть. Ну, за Советский Союз!

Бывалый: (ещё более пафосно) Но теперь-то мы независимые и суверенные, мы не допустим великорусского шовинизма и заранее ответим на него своим, правильным народным национализмом!
Я: (наливаю вторую) Ну, за советский народ и интернационализм!

Бывалый: (визжит, высовываясь из монитора) Что ты несёшь?! Что ты несёшь?! Прекратите совковую агитацию! И вообще - в вашей Рашке все тупые, там грязь, коррупция, бюрократия, она никому не нужна уже и скоро про неё забудут!!!
Я: (наливаю третью) Ну, за Российскую Федерацию!
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Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:36
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§ 112
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
112


(Пользователи)
Сообщений: 5712
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:39
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:45
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
112


(Пользователи)
Сообщений: 5712
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:45
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:52
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, новый батл. *Налил квасу, взял пирожков с картохой, уселся по удобней.
Где модераторы ? 8-)
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Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 15.08.17 - 13:56
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6515
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
О, новый батл.


Чур в роли Гнойного - не я.
Впрочем, готов предложить кандидатуры!!!
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§ лимон
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.17 - 14:15
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* Volonter
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Продолжайте баттл! ))

[Исправлено: Volonter, 15.08.2017 - 14:24]
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