/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Еще раз об ЭКСПО		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Еще раз об ЭКСПО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехали с выставки ЭКСПО в Астане. Хочу поделиться. Отлично! Пугали ценами на еду - мы взяли ее с собой, оставили в шкафах на территории (бесплатно) и по надобности брали, пугали грязными туалетами - нет, все чисто, бумага есть, мыло, горячая вода, полотенца, даже ребенок, от которого тошнит от запаха туалета, ничего не заметил, правда, было чисто.
Читать новость

§ drakon
Re: Еще раз об ЭКСПО
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слышал,что ЭКСПО - просят продлить
до ноября месяца. Правда если поеду,
мне что? Два чемодана еды брать
с собой? Я же не на 2 часа поеду... :lol:
Профайл

§ 112
Еще раз об ЭКСПО
112


(Пользователи)
Сообщений: 5712
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 13:58
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Еще раз об ЭКСПО
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выставка замечательно интересная, особенно сфера, все 8 этажей мы охали и ахали. Как такое могли придумать, а мы думали, что нас уже ничем не удивить.

Цитата:
Только едьте с обычным настроем, не с критичным (типа, ой, что вы тут мне еще можете показать за мои деньги).

Без комментариев :-)
Профайл

§ 74
Re: Еще раз об ЭКСПО
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4200
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатель отлично... премия будет так уж и быть... вот еще на немецком и английском чиркните, добавится 200%
Профайл

§ Доктор СИЗО
Еще раз об ЭКСПО
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3727
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.08.17 - 14:09
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ лимон
Еще раз об ЭКСПО
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.17 - 14:13
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 14:18
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Volonter

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 3
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх