Цитата: Victor Yang:

В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.



Кириллицу не идиоты придумывали, потому что.

С латиницей, кстати, тоже всё непросто - достаточно вон посмотреть на английский язык, где основное правило написания и озвучания: ̶к̶у̶р̶л̶ы̶-̶м̶у̶р̶л̶ы̶ ̶к̶у̶р̶л̶ы̶-̶м̶у̶р̶л̶ы̶ потому что потому что :)



Цитата: Victor Yang:

А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да.



С буквой 'ы' всё особенно сложно, как её писать так, чтобы было однозначно - непонятно.



Но я верю в наших докторов филологических наук и лингвистов, они что нибудь придумают!