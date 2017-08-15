Цитата: Валентин:

В идеале должна быть одна буква на один звук.

В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.

Цитата: Валентин:

А вариант с апострофами - это узбекский.

Самый приемлемый вариант, считаю. А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да. По аналогии: когда после языковой реформы 100 лет назад переиздали книгу "Война и мир" Л.Н. Толстого, то только за счет исчезновения твердых знаков на конце слов роман стал короче на 30 страниц. С романами на казахском языке будет обратный эффект.