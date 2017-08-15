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Куратор темы: Валентин
§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9021
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В идеале должна быть одна буква на один звук.

В русском буква даже два звука может означать - ю,ё,я, е.
Цитата:
Валентин:
А вариант с апострофами - это узбекский.

Самый приемлемый вариант, считаю. А вот другой вариант - это будет что-то с чем-то: Zhetynshy - очень удобно да. По аналогии: когда после языковой реформы 100 лет назад переиздали книгу "Война и мир" Л.Н. Толстого, то только за счет исчезновения твердых знаков на конце слов роман стал короче на 30 страниц. С романами на казахском языке будет обратный эффект.
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