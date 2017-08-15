Челябинец Re: Необычный "жолполовец" #9







Отправлено: - 11:20 Да вот кстати в соседней ветке...



paukcom

Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...

#19

paukcom





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Сообщений: 14

Регистрация: 18.04.11



Отправлено: 15.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Водилам на заметку. За поселком Федоровка, если двигаться в сторону РФ проезжаешь какую то установку с камерами. Так вот там стоят знаки ограничения скорости 90, 60 и знак РЕКОМЕНДОВАННАЯ СКОРОСТЬ 50. Ехал в субботу в РФ и жополовцы видя номера 174 пытались развести на бабки. Причем самым наглым способом. Не представляются, а сразу прямым текстом Вы нарушили идите в машину. И в машине пытались на меня повесить превышение скорости - типо знак 50 видели. И причем останавливают одну за другой машины. Я говорю - показывай видео - фото, выписывай протокол, а я не обломаюсь, вернусь в Костанай и пойду в суд. Отпустил сразу, даже документы не проверял и повели другого водилу.... Жаль регистратора нет. Не записал. Будьте внимательны... Ни гвоздя, ни жезла Вам