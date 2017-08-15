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§ NG.kz
Необычный "жолполовец"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14.08.2017 года, не доезжая до поселка Кайрак 2х километров... а теперь история. Еду 85 км/ч с женой и ребенком по абсолютно прямой дороге, чуть не доезжая поселка Кайрак. Стоит регистратор и антирадар (просто подарок), никогда не гоняю, но любопытно как у вас ловят нарушителей.
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§ лимон
Re: Необычный "жолполовец"
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему 85км/ч ехали? почему скинули до 79км/ч?
просто понюхал и все, тут как раз ОПМ "пьяный водитель" проводилось
как им еще останавливать если не мигалкой с сиреной? палочек то нету :lol:
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§ Добринцофф
Re: Необычный "жолполовец"
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5373
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стоит регистратор и антирадар (просто подарок)

С антирадаром нельзя,с радар детектором можно.
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Челябинец
Re: Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Добринцофф

Все верно, радар детектор стоит. Короче вообще непонятная ситуация была... До сих пор гадаем, что это было ?
И с чего вдруг просто так тормозить.. Уже хотел 112 звонить номерок посольства РФ в Астане есть... Да жолпол сам ретировался..

§ Макарыч
Re: Необычный "жолполовец"
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 15.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню там знак ограничения скорости стоял по направлению от границы, то ли 60 то ли 70 км/ч. Приходится ползти. Нафиг он там стоит не понятно
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§ 112
Re: Необычный "жолполовец"
112


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная проверка на опъянение..
Ты откуда живешь то?
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Челябинец
Re: Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Помню там знак ограничения скорости стоял по направлению от границы, то ли 60 то ли 70 км/ч. Приходится ползти. Нафиг он там стоит не понятно

Перед Озерным знак 40 км/ч с расстояинием 15 км ехали.. Вот он зачем там??
Перед границей только знак 90 км/ч, там где я ехал 100 км/ч ограничение. И что это было с жолполовцем??
Да и еще чего вдруг на Рубеже Тех.осмотр просят, совсем попутали??
Кстати радар детектор стоит с GPS SUPRA Russian Edition DRS-iG77VST

§ Сергей_я
Re: Необычный "жолполовец"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
С антирадаром нельзя,с радар детектором можно.

в чем отличие?
Антирадар это по-моему перековерканное слово радар детектор.

[Исправлено: Сергей_я, 15.08.2017 - 11:21]
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§ сайлау курманов
Re: Необычный "жолполовец"
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2057
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.08.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы все автоводители, потребители услуг и товаров были на чуток граждански активны , давно бы уже настал порядок , но наше попустительство, а иногда и безразличие и авось играют на руки плохим гражданам
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Челябинец
Re: Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вот кстати в соседней ветке...

paukcom
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
#19
paukcom


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 18.04.11

Отправлено: 15.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водилам на заметку. За поселком Федоровка, если двигаться в сторону РФ проезжаешь какую то установку с камерами. Так вот там стоят знаки ограничения скорости 90, 60 и знак РЕКОМЕНДОВАННАЯ СКОРОСТЬ 50. Ехал в субботу в РФ и жополовцы видя номера 174 пытались развести на бабки. Причем самым наглым способом. Не представляются, а сразу прямым текстом Вы нарушили идите в машину. И в машине пытались на меня повесить превышение скорости - типо знак 50 видели. И причем останавливают одну за другой машины. Я говорю - показывай видео - фото, выписывай протокол, а я не обломаюсь, вернусь в Костанай и пойду в суд. Отпустил сразу, даже документы не проверял и повели другого водилу.... Жаль регистратора нет. Не записал. Будьте внимательны... Ни гвоздя, ни жезла Вам

Гость
Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 11:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 11:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 12:08
Комментарий проходит проверку.

* 74
Re: Необычный "жолполовец"
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4198
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все нормально.. типичная казахстанская традиция.. тормозить просто так...
так сказать поприветствовать дорогого гостя из братского государства ..
а возможно "одолжить" акша..
ну так по братски чисто.
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Гость
Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 12:31
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