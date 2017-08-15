NG.kz Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:15 В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.

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