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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:19
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9021
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 11:21
Цитата:
Змея Подколодная:
С чего бы это?

У этого товарища странные представления о программе переселения.
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Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:21
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:22
Цитата:
Victor Yang:
У этого товарища странные представления о программе переселения.

И не только у него.
"Дорогая, ты не поверишь - тут их тысячи!" (с) анекдот

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:44
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:47
Цитата:
Виктор:
когда у нас было тяжело вы бросили все и уехали в теплые края

Правду сказал.
Но щас тут набигут и объяснят тебе что на целину сбегали из-за того что глаза горели и руки чесались, а не потому что в РСФСР было шаром покати, голодно и холодно вследствие разрухи и кормления братских республик.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:48
Цитата:
Виктор:
не вам нам указывать кого и как мы принимаем, создавайте условия приемлемые для жизни там где проживаете и не надо вытаращив глаза бежать там где все есть, где вы раньше были?

Я смотрю тут ща у местных завсегдатаев, рвущих рубаху на груди, разразится трагедия от таковых признаний россиянина )))))
/*запасся попкорном*/

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 11:50
Комментарий удален модератором.

* Змея Подколодная
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 11:54
Код:
дорогая моя все эти блага созданы нами, а вы едите на готовое, на наши налоги собираетесь жить

Да про какие блага вы тут говорите, огласите весь список, пожалуйста))) На какие ваши налоги?)))
Цитата:
вы бросили все и уехали в теплые края, а мы пахали и создавали блага,

Кто бросил все, у меня родители, рожденные в России, попали в Казахстан по распределению, как говорит моя мама- "Партия приказала, Комсомол сказал- "Есть!" " У меня дед-военный летчик, лежит в Челябинской земле. А вот вы кто такой? Русский? А почему так неграмотно пишем на Великом и Могучем? Языка не знаете своего, а о чем то лепечете.
Цитата:
и не надо вытаращив глаза бежать там где все есть,

У вас как то забыла спросить, куда мне бежать и где жить.
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Валентина Ивановна
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 12:00
Комментарий удален модератором.

* Змея Подколодная
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 12:03
Цитата:
Как неожиданно, да?

Вполне ожидаемо. Только мнение одного (вырезано цензурой) ничего не изменит.
Цитата:
Дом у вас тут.

Откуда Вы знаете где у меня дом? Дом там, где твое сердце и душа, или Вы о материальном? )))
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§ Доктор СИЗО
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3724
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.08.17 - 12:11
Цитата:
Змея Подколодная:
Откуда Вы знаете где у меня дом? Дом там, где твое сердце и душа, или Вы о материальном? )))

-не сдавайтесь Зоя Подколодная.... вы едете к себе домой....как в той песне....едем мы друзья в дальние края, станем новоселами и ты, и я.... правда целинники у нас ее пели.... бывает.... не срослось.... у некоторых....
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