Код: дорогая моя все эти блага созданы нами, а вы едите на готовое, на наши налоги собираетесь жить

Да про какие блага вы тут говорите, огласите весь список, пожалуйста))) На какие ваши налоги?)))

Цитата: вы бросили все и уехали в теплые края, а мы пахали и создавали блага,

Кто бросил все, у меня родители, рожденные в России, попали в Казахстан по распределению, как говорит моя мама- "Партия приказала, Комсомол сказал- "Есть!" " У меня дед-военный летчик, лежит в Челябинской земле. А вот вы кто такой? Русский? А почему так неграмотно пишем на Великом и Могучем? Языка не знаете своего, а о чем то лепечете.

Цитата: и не надо вытаращив глаза бежать там где все есть,

У вас как то забыла спросить, куда мне бежать и где жить.