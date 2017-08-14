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гражданство надо заслужить
От оно что, Михалыч! (с) С чего бы это? Вообще то, мы домой едем, на свою историческую Родину, что мы там еще заслужить то должны?
Цитата:
до полного излечения, в том числе хронических заболевании
Хронические - на то они и хронические))) Эко Вас таращит))))
Цитата:
наличии диплома об образовании, наличии специальности обязательно, счет в Российском банке
Вы серьезно?) Таджики к вам едут все образованные наверно, со счетами в банках)))
Цитата:
а то приедут на все готовое и начинают хаять Матушку Россию
Поясните-ка, что вы там для переселенцев приготовили) И кто всеми этими благами пользуется? Программа переселения работает только на бумаге, да и упаси Господи по этой программе уехать в какой нить Магадан и жить там с обязательством в 5 лет. Когда вы наконец то поймете, что мы домой едем, домой!