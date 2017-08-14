Виктор Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать... #63







Отправлено: - 00:56 я полагаю, и думаю над этим работает компетентные органы РФ, что все переселенцы должны пройти медосмотр, и если выявятся какие нибудь заболевания, он не должен пересекать границу, до полного излечения, в том числе хронических заболевании, у него должна быть мед.карта о всех перенесенных заболеваниях, справка о судимости, в случае наличия непогашенной судимости въезд запрещен, наличии диплома об образовании, наличии специальности обязательно, счет в Российском банке, достаточный, что бы члены семьи могли прожит в течении 5 лет, кроме того должна быть справка о том что претендент на приобретения вида на жительства не имеют не исполненных обязательств перед государством, к примеру служба в армии, не исполненные решения суда, только после этого давать вид на жительства, проживать по месту определения жительства в течении 10 лет, обязательно, вот тогда не будет ни каких проблем у принимающей стороны и у наших бывших граждан, а то приедут на все готовое и начинают хаять Матушку Россию, гражданство надо заслужить.