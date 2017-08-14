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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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§ Victor Yang
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9019
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.08.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mineral:
1000-2000 рублей в месяц.Екатеринбург.

Видимо, от города тоже зависит. Так-то Екатеринбург третий по дороговизне недвижимости город в РФ.
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Медный
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тут про факты по росказням "бывалого" (не знаю где он бывал, но места видно не хорошие, делают из человека мерзость) уже наслышаны. Как убивают за дружбу парня и девушки разных национальностях в матушке россии. Это да факт. Что не ляпнет "бывалый", то сразу становится фактом и золотыми буквами на граните высекается.
Давай есчо, народ треба! :lol:

Медный
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Как то тема была, что несколько вызовов только остаётся бесплатных... может уже не ездят, как к моей не очень нормальной соседке?

Виктор
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я полагаю, и думаю над этим работает компетентные органы РФ, что все переселенцы должны пройти медосмотр, и если выявятся какие нибудь заболевания, он не должен пересекать границу, до полного излечения, в том числе хронических заболевании, у него должна быть мед.карта о всех перенесенных заболеваниях, справка о судимости, в случае наличия непогашенной судимости въезд запрещен, наличии диплома об образовании, наличии специальности обязательно, счет в Российском банке, достаточный, что бы члены семьи могли прожит в течении 5 лет, кроме того должна быть справка о том что претендент на приобретения вида на жительства не имеют не исполненных обязательств перед государством, к примеру служба в армии, не исполненные решения суда, только после этого давать вид на жительства, проживать по месту определения жительства в течении 10 лет, обязательно, вот тогда не будет ни каких проблем у принимающей стороны и у наших бывших граждан, а то приедут на все готовое и начинают хаять Матушку Россию, гражданство надо заслужить.

про полис
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 15.08.17 - 05:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скользкая тема.
Да и специально вброшена, чтобы в очередной раз столкнуть лбами человеков. По сути всем отписавшимся, параллельно на эту семью. Всяких разных неприятных случаев связанных с медициной хватает в России, но ведь идеальных людей не бывает. У нас врачи вообще могут до смерти залечить человека не правильными диагнозами и соответственно не правильным курсом лечения. Думаю большинство сталкивалось с этим.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 15.08.17 - 10:25
Комментарий проходит проверку.

* Змея Подколодная
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея.Вы не правы.1000-2000 рублей в месяц.Екатеринбург.

1000 росс. рубликов за год прописки в ВУЗовской общаге (коменданту), больше мы ни за что не платили, а, полис мед еще! Челябинск. Может мы говорим о разных вещах конечно, но с нас больше денег ни за что не брали.
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Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 15.08.17 - 10:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 15.08.17 - 10:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 15.08.17 - 10:38
Комментарий проходит проверку.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 15.08.17 - 10:40
Комментарий проходит проверку.

* Змея Подколодная
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.08.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданство надо заслужить

От оно что, Михалыч! (с) С чего бы это? Вообще то, мы домой едем, на свою историческую Родину, что мы там еще заслужить то должны?
Цитата:
до полного излечения, в том числе хронических заболевании

Хронические - на то они и хронические))) Эко Вас таращит))))
Цитата:
наличии диплома об образовании, наличии специальности обязательно, счет в Российском банке

:lol: :lol: :lol: Вы серьезно?) Таджики к вам едут все образованные наверно, со счетами в банках)))
Цитата:
а то приедут на все готовое и начинают хаять Матушку Россию

Поясните-ка, что вы там для переселенцев приготовили) И кто всеми этими благами пользуется? Программа переселения работает только на бумаге, да и упаси Господи по этой программе уехать в какой нить Магадан и жить там с обязательством в 5 лет. Когда вы наконец то поймете, что мы домой едем, домой!
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