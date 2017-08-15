Цитата: 74:

все бы полисмены брали с него пример

Вы что это сложно. Раньше участковый жителей чуть не в лицо знал и жители его знали. Да и отношения иные были между людьми. А сегодня ..... Я нашего участкового в лицо даже не знаю. Они меняются как перчатки. Да чё говорить даже понятия не имею где участковый находится. Но это не есть нормально.