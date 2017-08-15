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§ NG.kz
Ветеран МВД помог полицейским раскрыть ограбление 83-летней старушки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 августа в Житикаре трое неизвестных проникли в дом 83-летней пенсионерки, избили ее и похитили 20 000 тенге. Потерпевшая вызвала полицию, однако описать злоумышленников не смогла, так как было темно и старушка их просто не разглядела.
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§ 74
Re: Ветеран МВД помог полицейским раскрыть ограбление 83-летней...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4196
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все бы полисмены брали с него пример
Профайл

марина
Re: Ветеран МВД помог полицейским раскрыть ограбление 83-летней...




Отправлено: 15.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
все бы полисмены брали с него пример

Вы что это сложно. Раньше участковый жителей чуть не в лицо знал и жители его знали. Да и отношения иные были между людьми. А сегодня ..... Я нашего участкового в лицо даже не знаю. Они меняются как перчатки. Да чё говорить даже понятия не имею где участковый находится. Но это не есть нормально.

Гость
Ветеран МВД помог полицейским раскрыть ограбление 83-летней старушки




Отправлено: 15.08.17 - 10:31
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