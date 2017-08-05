DALANEWS.KZ: «Найманмен құда болудан қорықпаңыздар» («Не бойтесь быть сватами найманов») - Газета публикует мнение пользователя Айжан АМАНТАЕВОЙ о представителях казахского рода найман.



Цитата: «Периодически вижу, что люди в сети пишут про род найман. Одна женщина спрашивает: «Сын встречается с девушкой-найманкой. Если она будет нашей снохой, что будет, интересно?». Как будто собралась брать невестку не в Казахстане, а из Америки. Такое ощущение, что есть страх какой-то у людей. По этому поводу вспомнила старый анекдот.



«На юге дочь одной женщины вышла замуж, соседка приходит к ней поздравить ее. А та сидит, плачет: «Она не оправдала наших надежд, ужас какой!». Растерянная соседка спрашивает: «А что, твоя дочка за русского вышла, что ли?». А женщина ей отвечает: «Хорошо бы, за русского - за наймана!»». Конечно, это шутка. Но как говорится, в каждой шутке только доля шутки.



В повседневной жизни часто встречаю, как люди делятся на роды, регионы. Говорят, этот род плохой, тот лучше и прочее. Возвышают свой род, принижая другие. Наверное, это из-за низкого самосознания. Про найманов тоже пишут и говорят всякое. Какое значение имеет твой род? Нужно смотреть на человека. Сама живу на земле, которая дала казахам Абая, Шакарима, Мухтара. В Абайском районе ВКО каждый третий житель — из рода найман. Те найманы, которых я знаю, образованные, продвинутые, чтят религию и знают язык, люди с чистой совестью. Сколько их на государственной службе занимают уважаемые должности. Поэтому не надо бояться породниться с ними и так далее. Они такие же люди, как и вы, воспитывают детей. Кто-то, наверное, подумал, раз я хорошего мнения о них, то, значит я - найманка. Но это не так, я из рода тобыкты», - написала она.



[утирает слёзы]



Давно не было так хорошо!

Я вот, кстати, тоже к тамбовцам с опаской присматриваюсь, какие-то они волковатые!



QAMSHY.KZ: «Латын әліпбиіне көшу қалай жүріп жатыр?» («Как идет подготовка к переходу на латиницу?») - Сайт публикует интервью с доктором филологических наук Зейнеп БАЗАРБАЕВОЙ о процессе перехода на латинский шрифт.



Цитата: «На сегодня в институте языкознания имеется 4 варианта казахской латинской графики. Можно остановиться на двух из них. Первый - это условно-лингвистический вариант, второй — интернетный. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Первый вариант предполагает передачу звуков через диакратические знаки, к примеру, мягкие звуки «ә, ү, ө» будут обозначаться точками сверху. Такие знаки встречаются в турецком, немецком языках. Количество букв будет 31, а сейчас у нас в кириллице 42 буквы, а звуков 28, и они не соответствуют друг другу. Звуков должно быть больше, чем букв. В чем минус такого варианта? Нужно будет ставить значки в виде точек, двоеточий и менять клавиатуру на компьютерах.



Второй проект латиницы — интернетный, он основан на компьютерной клавиатуре. Здесь не больше 26 букв, которые имеются в латинице. Мягкие звуки «ә, ө, ү» будут передаваться и обозначаться через апостроф. Согласные будут передаваться посредством двух букв ( ғ - gh, ң - ng, ш - sh, ж - zh), такое встречается в европейских языках. Плюсы этого проекта в том, что он соответствует требованиям времени. Облегчает процесс внедрения трехъязычия, способствует изучению английского языка, вхождению в информационное пространство и не нужно менять клавиатуру», - рассказала она.



Ну что, светлое европейское будущее уже вот-вот, практически за углом.

Четыре варианта это чепуха, тут про сотню недавно рассказывали.



А вариант с апострофами - это узбекский.

Скромно замечу, что вариант передачи одного звука - двумя буквами, это от безысходности, когда приходится ̶н̶а̶т̶я̶г̶и̶в̶а̶т̶ь̶ ̶с̶о̶в̶у̶ ̶н̶а̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶ обходиться имеющимся алфавитом для передачи новых звуков, неважно про английский язык речь, или про казахский.

В идеале должна быть одна буква на один звук.