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Страница 49 из 49«1...474849
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утверждения про геноцид - можно и нужно оспаривать, тыкать неграмотного заявителя в факты, и обидно над ним смеяться.
Я удаляю откровенные оскорбления и хамство без содержательной части.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А утверждения про геноцид - не разжигание?


Грамкины и снарки, чувак. Грамкины и снарки. :lol:
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Он должен быть умным, повидавшим мир и жизнь. И я хочу найти такого человека в Астане. Когда я говорю состоятельный, я имею в виду, что у него обязательно должно быть жилье, машина, возможность два раза в год отдыхать за рубежом. А если у мужчины всего этого нет, зачем мне рожать от него и быть ему женой?


Просто оставлю это здесь, ради веселья:

Цитата:
Бывалый:
Цитата:
JereK:
Ну так токалки-то что, по любви таковами становятся?

А почему ты думаешь что не по любви?
Ну по крайней мере не по чувствам.
Ты по себе судишь?
Ты женщин себе из прагматических соображений выбираешь или как?
А если тебя полюбят (или просто начнут испытывать к тебе теплые чувства) две и более - считаешь что так в жизни не бывает?
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[Бывалый mode]

А что, нельзя полюбить состоятельного человека?! С жильём, машиной и возможностью отдыхать за рубежом?!
Влюбиться возможно только в нищеброда?!

Ты сам понял что написал?!

Какие же вы тупые, когда уже это совковое поколение вымрет окончательно...

[/Бывалый mode]
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Утверждения про геноцид - можно и нужно оспаривать, тыкать неграмотного заявителя в факты, и обидно над ним смеяться.

Ведь кто-то же вложил в эту пустую черепушку такую мысль, только не объяснил, что это такое - геноцид. И вот теперь это, с виду разумное, существо, кричит по поводу и без оного, о геноциде! Матеря при этом советскую Власть, и матеря всех, кто не встал на защиту этой самой Власти! Где логика?! Хотя о чём это я...
Вот и большинство казахоязычной интеллигенции придерживаются таких взглядов. И не надо говорить о том, что национализм не присущ титульной нации - сталкивались, знаем! Ещё в далёких 90-ых.
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Грамкины и снарки, чувак. Грамкины и снарки.

Извини, не в курсе. Просвети!
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
MASSAGET.KZ: «Ұлттық арнадан ұят кетіп бара ма?» («У национального канала совсем стыда не осталось?») - Автор портала Мейргуль ОНГАРОВА критикует телеканал «Казахстан» за неподобающий, по ее мнению, эфир:

Цитата:
«Смотрела в выходные на канале «Казахстан» прямой эфир с розыгрыша «Евротура». Обрадовалась было, что передачи в таком формате появились на национальном телеканале. Но не тут-то было. Уж больно резала слух речь актера Даута ШАЙХИСЛАМОВА, говорящего с акцентом на казахском языке. Считаю это неуважением к языку - говорить так перед многотысячной аудиторией. Вторая ведущая Майя ВЕРОНСКАЯ куда лучше его говорила. А когда на сцену выскочила в платье, напоминающем комбинацию, артистка Камшат ЖОЛДЫБАЕВА, вообще поразилась: как же национальный канал мог позволить такое? Да, брендовое платье, сейчас это модно, но надо же думать о зрителях в сельских глубинках! Я сама из аула и знаю, что телеканал «Казахстан» воспринимают там как очаг казахской культуры и истории. Не хотелось бы, что канал в погоне за веянием времени потерял лицо. И еще: то обстоятельство, что господа, которые озвучивали имена победителей, говорили только на русском, похоже, не беспокоило руководство канала во главе с Ерланом КАРИНЫМ».


Да как же мы допустили?! ©
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 09.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Уж больно резала слух речь актера Даута ШАЙХИСЛАМОВА, говорящего с акцентом на казахском языке. Считаю это неуважением к языку


Угу. Язык обиделся, надулся и тихо плачет в уголке.. :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек считает, что в Казахстане все школы должны быть казахскими. Об этом ученый заявил в интервью газете «Жас Алаш».

«Отвечая на вопрос журналиста: а что будут делать учащиеся других национальных классов – они тоже перейдут на латиницу? — ученый заявил:

Цитата:

Нет, мы же проводим реформу казахского языка. Так китайский, английский, русский языки для нас являются иностранными. Латинский алфавит будет касаться только учащихся, изучающих казахский язык, обучающихся на этом языке. Согласно плану министерства образования и науки, в русских школах некоторые предметы будут изучаться на казахском языке.
Думаю, это поднимет на новый уровень качество обучения казахскому языку.
Безусловно, эти предметы будут изучать на латинице.

Русский язык – государственный язык соседнего государства. Конечно, в нашей стране масса людей говорят на русском языке.

На мой взгляд, мы должны прекратить делить школы страны по языковой принадлежности — на казахские и русские
Начиная с этого учебного года, министерство образования и науки исключила применение понятия «казахская школа». В Казахстане даже как-то неудобно писать «казахская школа». Ведь в России нет русских школ, как нет английских в Англии, китайских в Китае.

Все школы Казахстана должны быть казахскими. Не должно быть понятия «русская школа».

Возможно, это могут быть школы по углубленному изучению русского, китайского языков как второго языка. Не секрет, что мы долгие смотрели на казахский язык только как на национальный язык казахского народа. Однако это — архаизм, перешедший от СССР. Сегодня казахский язык — не только язык казахской нации — это язык целого государства.

Также казахская культура — достояние не только казахского народа, а культура этого государства. Пора осознать — мы государствообразующая нация.

Почему мы сейчас насаждаем английский язык? Потому что 90 процентов информации, поступающей к нам посредством русского — перевод с английского языка. А почему бы нам не получать ее из первоисточника? Мы вводим английский, чтобы сократить воздействие русского языка. От этого мы ничего не теряем, наоборот, получаем более широкий доступ передовой информации, новым технологиям», — заключил Ерден Кажыбек.


Собственно, комментарии излишни.
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.08.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Грамкины и снарки, чувак. Грамкины и снарки.

Спасибо, прочёл. Очень метко замечено!
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.08.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
QAMSHY.KZ: «Рухани жаңғыру» қайтсе Қазақ жолы болады?” («Как сделать «духовную модернизацию» Казахским путем?») - Интернет-сайт публикует статью Казбека ДАУТАЛИЕВА, кандидата юридических наук и магистра философии, который предлагает свой вариант осуществления плана духовной модернизации казахстанского общества.

Цитата:
«Казахстанская «духовная модернизация», описанная в статье Елбасы, должна охватывать четыре аспекта, взаимодействующих друг с другом.

Первое, нужно достичь установления общеказахстанского гражданского общества.
Второе, общеказахстанское гражданское общество должно основываться на факторе государственного языка.
Третье, при создании такого общества интеллектуальный потенциал государственного языка должен быть достаточным и нужно создавать условия для этого.
Четвертое, при обращении общеказахстанского общества в явление под названием «Мәңгілік ел» нужно сформировать философскую систему на государственном языке», - считает философ.


Сова пищала и материлась, но на глобус налезать отказывалась наотрез.

Как уже писал лет 10 назад - достаточно всем выучить ̶к̶а̶з̶а̶х̶с̶к̶и̶й̶ государственный язык, и волшебным образом все проблемы будут решены в мгновение ока.

Шах и мат, ватники.
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кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 12.08.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Как уже писал лет 10 назад - достаточно всем выучить ̶к̶а̶з̶а̶х̶с̶к̶и̶й̶ государственный язык, и волшебным образом все проблемы будут решены в мгновение ока.


эта ветка так понимаю для таксиста. он то по казахски не бельмес
хотя ярый националист.
чтобы знал что одномыслящие с ним думают.
а не великая ли ему честь.
он за 60 лет своей жизни, казах, живя в кз,
не знает и не выучил казахского языка.
а может он ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
эта ветка так понимаю для таксиста


Для всех, кому интересно, и кто способен общаться в рамках нехитрых правил взаимной вежливости.

Цитата:
кустанаец:
а может он ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?


Это дело глубоко личное, ставить кому-то в упрёк считаю неправильным в любом контексте.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 13.08.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Первое, нужно достичь установления общеказахстанского гражданского общества.
Второе, общеказахстанское гражданское общество должно основываться на факторе государственного языка.


Профайл

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
DALANEWS.KZ: «Найманмен құда болудан қорықпаңыздар» («Не бойтесь быть сватами найманов») - Газета публикует мнение пользователя Айжан АМАНТАЕВОЙ о представителях казахского рода найман.

Цитата:
«Периодически вижу, что люди в сети пишут про род найман. Одна женщина спрашивает: «Сын встречается с девушкой-найманкой. Если она будет нашей снохой, что будет, интересно?». Как будто собралась брать невестку не в Казахстане, а из Америки. Такое ощущение, что есть страх какой-то у людей. По этому поводу вспомнила старый анекдот.

«На юге дочь одной женщины вышла замуж, соседка приходит к ней поздравить ее. А та сидит, плачет: «Она не оправдала наших надежд, ужас какой!». Растерянная соседка спрашивает: «А что, твоя дочка за русского вышла, что ли?». А женщина ей отвечает: «Хорошо бы, за русского - за наймана!»». Конечно, это шутка. Но как говорится, в каждой шутке только доля шутки.

В повседневной жизни часто встречаю, как люди делятся на роды, регионы. Говорят, этот род плохой, тот лучше и прочее. Возвышают свой род, принижая другие. Наверное, это из-за низкого самосознания. Про найманов тоже пишут и говорят всякое. Какое значение имеет твой род? Нужно смотреть на человека. Сама живу на земле, которая дала казахам Абая, Шакарима, Мухтара. В Абайском районе ВКО каждый третий житель — из рода найман. Те найманы, которых я знаю, образованные, продвинутые, чтят религию и знают язык, люди с чистой совестью. Сколько их на государственной службе занимают уважаемые должности. Поэтому не надо бояться породниться с ними и так далее. Они такие же люди, как и вы, воспитывают детей. Кто-то, наверное, подумал, раз я хорошего мнения о них, то, значит я - найманка. Но это не так, я из рода тобыкты», - написала она.


[утирает слёзы]

Давно не было так хорошо!
Я вот, кстати, тоже к тамбовцам с опаской присматриваюсь, какие-то они волковатые!

QAMSHY.KZ: «Латын әліпбиіне көшу қалай жүріп жатыр?» («Как идет подготовка к переходу на латиницу?») - Сайт публикует интервью с доктором филологических наук Зейнеп БАЗАРБАЕВОЙ о процессе перехода на латинский шрифт.

Цитата:
«На сегодня в институте языкознания имеется 4 варианта казахской латинской графики. Можно остановиться на двух из них. Первый - это условно-лингвистический вариант, второй — интернетный. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Первый вариант предполагает передачу звуков через диакратические знаки, к примеру, мягкие звуки «ә, ү, ө» будут обозначаться точками сверху. Такие знаки встречаются в турецком, немецком языках. Количество букв будет 31, а сейчас у нас в кириллице 42 буквы, а звуков 28, и они не соответствуют друг другу. Звуков должно быть больше, чем букв. В чем минус такого варианта? Нужно будет ставить значки в виде точек, двоеточий и менять клавиатуру на компьютерах.

Второй проект латиницы — интернетный, он основан на компьютерной клавиатуре. Здесь не больше 26 букв, которые имеются в латинице. Мягкие звуки «ә, ө, ү» будут передаваться и обозначаться через апостроф. Согласные будут передаваться посредством двух букв ( ғ - gh, ң - ng, ш - sh, ж - zh), такое встречается в европейских языках. Плюсы этого проекта в том, что он соответствует требованиям времени. Облегчает процесс внедрения трехъязычия, способствует изучению английского языка, вхождению в информационное пространство и не нужно менять клавиатуру», - рассказала она.


Ну что, светлое европейское будущее уже вот-вот, практически за углом.
Четыре варианта это чепуха, тут про сотню недавно рассказывали.

А вариант с апострофами - это узбекский.
Скромно замечу, что вариант передачи одного звука - двумя буквами, это от безысходности, когда приходится ̶н̶а̶т̶я̶г̶и̶в̶а̶т̶ь̶ ̶с̶о̶в̶у̶ ̶н̶а̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶ обходиться имеющимся алфавитом для передачи новых звуков, неважно про английский язык речь, или про казахский.
В идеале должна быть одна буква на один звук.
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