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Отправлено: - 08:43 Купил телефон мейзу М3 в магазине Фора.Долго не радовался,через 2 месяца сам по себе начал отключаться гнать.Сдал этот телефон по гарантии на ремонт в Норд трейдинг. Написал заявление что отказываюсь от ремонта.Так вот как там сказали что сначала сделают диагностику а потом отправят запрос к официалам Мейзу. Прошла неделя позвонил сказали что сделали диагностику отправили запрос на что они ответили что в замене телефона отказали так как прошел месяц с момента покупки телефона,стал спорить почему тогда гарантию дают на год если это заводской брак они должны либо заменить либо вернуть деньги на что менеджеры норд трейдинга ответили что это официалы Мейзу у них такие критерии по замене телефона,по истечении одного месяца после покупки не меняют только ремонт,хотя например самсунг без проблем меняют через пол года даже, если это заводской брак.Короче в норд трейдинге сказали что теперь надо ждать месяц пока отправят запчасть если в течении месяца запчасть не придет то они(официалы) должны предоставить мне другой телефон на обмен либо деньги вернуть.Так вот прошло 28 дней ,позвонил говорят запчасть пришла но один мастер который ремонтирует телефоны уволился а у второго завал,неизвестно когда возьмутся за мой телефон!Прошло 40 дней как сдал телефон на ремонт ,и неизвестно сколько еще ждать!Так вот что делать ждать у моря погоды пока возьмут нового мастера?По закону в течении какого времени должны отремонтировать телефон,и законно ли то что отказали мне в замене возврате денег так как прошло больше месяца,хоть это заводской брак,может кто сталкивался с такой проблемой форумчане..