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Китай
Новости сайта и форума




Отправлено: 02.07.17 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил телефон мейзу М3 в магазине Фора.Долго не радовался,через 2 месяца сам по себе начал отключаться гнать.Сдал этот телефон по гарантии на ремонт в Норд трейдинг. Написал заявление что отказываюсь от ремонта.Так вот как там сказали что сначала сделают диагностику а потом отправят запрос к официалам Мейзу. Прошла неделя позвонил сказали что сделали диагностику отправили запрос на что они ответили что в замене телефона отказали так как прошел месяц с момента покупки телефона,стал спорить почему тогда гарантию дают на год если это заводской брак они должны либо заменить либо вернуть деньги на что менеджеры норд трейдинга ответили что это официалы Мейзу у них такие критерии по замене телефона,по истечении одного месяца после покупки не меняют только ремонт,хотя например самсунг без проблем меняют через пол года даже, если это заводской брак.Короче в норд трейдинге сказали что теперь надо ждать месяц пока отправят запчасть если в течении месяца запчасть не придет то они(официалы) должны предоставить мне другой телефон на обмен либо деньги вернуть.Так вот прошло 28 дней ,позвонил говорят запчасть пришла но один мастер который ремонтирует телефоны уволился а у второго завал,неизвестно когда возьмутся за мой телефон!Прошло 40 дней как сдал телефон на ремонт ,и неизвестно сколько еще ждать!Так вот что делать ждать у моря погоды пока возьмут нового мастера?По закону в течении какого времени должны отремонтировать телефон,и законно ли то что отказали мне в замене возврате денег так как прошло больше месяца,хоть это заводской брак,может кто сталкивался с такой проблемой форумчане..

я так думаю
Новости сайта и форума




Отправлено: 02.07.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китай:

Для этого есть надзорные органы, в них обратись. Напиши заявление, приложи копии всех документов и т.д. Об остальных твоих действиях, думаю там тебе пояснят сами.

гость
Новости сайта и форума




Отправлено: 02.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китай:

да ты везунчик!
купил клевый смартфон в удачном месте. Отдал на ремонт профи. Чтож ты хочешь, ты уже исчерпал лимит удачи и везения.

житель района
Новости сайта и форума




Отправлено: 24.07.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на районе возле ЖД больницы тут недавно было куча полиций и машина охранной фирмы.Кто знает что там случилось говорят в кого-то стреляли вроде в машину охранной фирмы.

Я
Новости сайта и форума




Отправлено: 25.07.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за изменения в вопросе хранения оружия на селе ? Сигнализация обязательна ? А то с 1 августа пугают всеми карами небесными а найти ответ не получается

Ольга
Re: Собаки бродячие и домашние




Отправлено: 27.07.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
категорически я против заметки в номере за 27 июля,насчет собак. Это же ужас какой то ,собак наплодили и ни кому до них дела нет.Детей кусают ,взрослых тоже.по утрам ни какого отдыха нет, собачий лай не дает отдыхать.есть бабули каторые просто прикармливают бродячих.ко двору не могут подойти комунальные службы положить квитанцию об оплате,и очень много еще причин для отлова собак.Я считаю что службы которые занимаются этим делом нужно только поддерживать и многие со мной согласятся. У меня две собаки и обе на привязи и я их очень люблю,но люди имеющие собак просто их отпускают,но на них не написано сто они не укусят ребенка или взрослого. желательно пусть служба проедит по улице касымканова район училища и ниже к логу.собаки стаями бегают.особенно утром с 5 утра и до 10 утра. И не чего жаловаться людям что стреляют. Привязывайте своих собак и не будет проблем с соседями и ком . службами.

Дядя
Re: Собаки бродячие и домашние




Отправлено: 31.07.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос редакторам. Неужели у НГ нет своих новостей, а то 99% информации взято с других сайтов? Я конечно понимаю, что очень удобно взял и скопировал новость, но всё-же... индивидуальность какая-то должна быть.

§ Диамама
Re: Новости сайта и форума
Диамама


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 03.08.17
Отправлено: 05.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Не могу отредактировать свой комментарий под номером 13. С цитированием напутала. Все в одну кучу смешалось.
http://www.ng.kz
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Я
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 14.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О хранении оружия так и не ответите ?

§ Виталий Ефименко
Re: Новости сайта и форума
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 35
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 15.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Что за изменения в вопросе хранения оружия на селе ? Сигнализация обязательна ? А то с 1 августа пугают всеми карами небесными а найти ответ не получается




Владельцев оружия в Казахстане обязали оснастить сейфы системой GSM-сигнализации

Постановление правительства РК от 13.05.2017 г., устанавливающее новые требования к хранению оружия, вступит в силу 14 июня. Теперь владельцы оружия обязаны оснастить свои сейфы сертифицированной системой GSM-сигнализации, которая сможет передавать сигналы тревоги на мобильный телефон.
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