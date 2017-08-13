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§ NG.kz
Шум в ночное время
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно к часам 11,12 ночи иногда позже, а иногда рано утром проезжающие машины очень сильно включают музыку. Возможно люди в это время спят.Неужели на них нет управы?
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Маркс
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Всю жизнь жил с открытым окном на проезжую часть по которой грузовики с грохочущими прицепами гоняли.

Привычные звуки мозг игнорирует. Пусть там хоть танки по полю грохочут, если они все время там ездят, то через время перестанешь их слышать. Это станет привычным нормальным фоном. А вот редкие и непривычные звуки, типа французского рэпа, пацанского шансона или шлягера а ля "Черные глаза" могут возбудить сторожок дремлющего мозга и послать нехороший сон или просто сигнал тревоги, чтобы на всякий случай пробудить тело для быстрейшего реагирования в непонятной ситуации.
Тут даже не спишь когда, хочется убежать подальше, лишь бы не слышать этого кошмара, а во сне так вовсе полный атас. Удивляет, как эти глухари сидят в этом токовище и как они потом что-то слышат, ведь эти слуховые нервы не восстанавливаются. А может потому и громко так слушают, что уже оглохли от какофонии и не слышат тихую мелодичную музыку.

§ 112
Re: Шум в ночное время
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец2:
Какие номера!? Какие свидетели!? Если эти авто и мото, пролетают со скоростью космических бол

Ну а как ты хочешь тогда?
Они же у магазинов останавливаются..
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ГостьЯ
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что говорит об этом доблестное ГАИ!!! Ну так позвоните на 102 и сделайте заявку. Или вам "НГ" должны это сделать?

бывший сотрудник ОВД
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 15.08.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
До сих пор помню, как полицейские из такого же полицейского пункта на СХИ выклянчали у меня 3 денера за неправильную парковку. У них там рядом киоск с денерами. Вроде и взяткой не назовешь, может просто кушать хотели.

вообще вам что то людское не чуждо? мы не Европейцы у нас другой менталитет, не стали оформлять на тебя адм материал, хотя должны были сжав губы не принимая ни каких аргументов это сделать, даже быть более принципиальными отправить машину на штраф стоянку, хотя если бы ты был человеком нашего менталитета хотя бы мог элементарно сказать им спасибо за это, раз отблагодарил их мог бы об этом и не распространяться, молодые люди стоят там сутками на посту, снимет где нибудь на складчину с товарищами квартиру, что он мог с собой на смену взят покушать при окладе 75000 т.? те же рожки с поджаркой с луком подсолнечным маслом и томатной пастой, они возможно запомнили вашу доброту, даже не возможно, а наверняка вас и в следующий раз когда ненароком нарушите правило по свойский скажут, дядька больше не нарушай, и так у нас везде, менталитет у нас такой, навряд ли, мы потеряем свою человечность.

§ Доктор СИЗО
Шум в ночное время
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3723
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.08.17 - 10:28
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