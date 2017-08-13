Цитата: Моше:

До сих пор помню, как полицейские из такого же полицейского пункта на СХИ выклянчали у меня 3 денера за неправильную парковку. У них там рядом киоск с денерами. Вроде и взяткой не назовешь, может просто кушать хотели.

вообще вам что то людское не чуждо? мы не Европейцы у нас другой менталитет, не стали оформлять на тебя адм материал, хотя должны были сжав губы не принимая ни каких аргументов это сделать, даже быть более принципиальными отправить машину на штраф стоянку, хотя если бы ты был человеком нашего менталитета хотя бы мог элементарно сказать им спасибо за это, раз отблагодарил их мог бы об этом и не распространяться, молодые люди стоят там сутками на посту, снимет где нибудь на складчину с товарищами квартиру, что он мог с собой на смену взят покушать при окладе 75000 т.? те же рожки с поджаркой с луком подсолнечным маслом и томатной пастой, они возможно запомнили вашу доброту, даже не возможно, а наверняка вас и в следующий раз когда ненароком нарушите правило по свойский скажут, дядька больше не нарушай, и так у нас везде, менталитет у нас такой, навряд ли, мы потеряем свою человечность.