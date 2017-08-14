Медный Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 247

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:07 Порой реально хочется узнать у нынешнего поколения казахов, знают ли они как жили их предки? Кого не спросишь, все говорят: да мой дед там то, там то зарыл сундук с золотом, серебром, добром (нужное подчеркнуть)... если все были такие богатые, то кто работал то?

не уж то в те времена не было баев? не для баев ли была тогда красивая жизнь: халаты расшитые украшениями, крепкие и быстрые скакуны и конечно же сундук. Так кто же работал тогда, чтобы у бая был "сундук"? Посмотрите на реалии! что-то изменилось?



Не будет отмечен трудовой народ никакими памятниками, кроме надгробного



поставили в парке неизвестному сталевару малую форму и хватит