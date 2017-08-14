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≡ В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые архитектурные формы появились на кольце по пр. Абая, около автовокзала, 7 августа. Их фотографии прислали в редакцию читатели. В тот же день фотокорреспондент «НГ» увидел новые скульптуры возле еще не открывшегося ТРЦ Kostanay Plaza.
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§ Медный
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Порой реально хочется узнать у нынешнего поколения казахов, знают ли они как жили их предки? Кого не спросишь, все говорят: да мой дед там то, там то зарыл сундук с золотом, серебром, добром (нужное подчеркнуть)... если все были такие богатые, то кто работал то?
не уж то в те времена не было баев? не для баев ли была тогда красивая жизнь: халаты расшитые украшениями, крепкие и быстрые скакуны и конечно же сундук. Так кто же работал тогда, чтобы у бая был "сундук"? Посмотрите на реалии! что-то изменилось?

Не будет отмечен трудовой народ никакими памятниками, кроме надгробного

поставили в парке неизвестному сталевару малую форму и хватит :-(
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Борис
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 15.08.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Да не хотят ставить памятники угнетаемой бедноте, только бастыкам и их жизни. Алга, Казахстан.

у нас нет угнетаемой бедноты, мы живем в демократическом государстве, хочешь поступай на госслужбу и становись бастыком, хочешь занимайся комерцией и стань богачем, хочешь оставайся беднотой, вольному воля, ни кто ни кого кормить не будет.
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