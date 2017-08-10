Маркс Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал #20







Отправлено: - 09:15 Цитата: Бывалый:

Ну тогда втиснуться - это тоже труд, причем сложный и тяжелый труд, доступный не каждому в силу его (не)развития умственных навыков, и труд этот должен быть соответствующе оплачен.

В следующий раз, когда домушники обчистят Вашу хату, а карманники опустошат карманы, выйдите на центральную площадь Астаны и поклонитесь в пояс этим труженикам, работающим не покладая рук в тяжелых условиях, использующих и постоянно развивающих профессиональные навыки, постоянно тренирующиеся и испытывающие страшные неудобства при профессиональных промахах, подключающие мозги для планирования своих трудовых операций. А уж какой тяжелый труд создать ОПГ, г-н Бывалый даже представить себе не может. Тоже считаете, что надо оплачивать их деятельность? У Вас же, г-н Бывалый, раньше был мозг, почему же сейчас перестали к нему обращаться?