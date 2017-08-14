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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братан по матери торопился как резанный , через перила с четвертого этажа скинул , там еще 6ти летний племяшка шел, чуть на него не упал, прибило бы..
Дверь собирался открыть и не отпускал шкаф с плеча, тот и перелетел..
Тупость и безответственность за свою работу..
На низком уровне.
Вот так и живем..
А чего уш на верх смотреть и на других..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11645
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дверь собирался открыть и не отпускал шкаф с плеча, тот и перелетел..
Тупость и безответственность за свою работу.

Я года 3 назад купил мебель.
Гостинную и спальню.Заплатил 60
Евро мне привезли его и собрали.
И никаких проблем... :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Заплатил 60

О, этот шкаф сам наверно евро 50 стоит у меня..
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 00:05
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.08.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мда уш..

Цитата:
112:
Хана сороковке..
Интересно, стоит тысяч 20 наверно, МДФ тоже две дверки вдребезги..

Сочувствую,может консервы с советских магазинов,ну или отруби боком вылазят, но это не коробка с дизельного точно,а то ущерб бы значительнее был.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 00:41
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально для Марика 112-го и прочих "бывалых"
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Ma6haG60hjI[/video]

[Исправлено: Медный, 15.08.2017 - 01:30]
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 15.08.17 - 06:29
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 15.08.17 - 06:36
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 15.08.17 - 06:49
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3476
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Думаешь, что все еще впереди? Вангуешь?
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