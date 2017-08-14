Райхан Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города... #24







Отправлено: - 20:18 Когда же прекратится это разбазаривание бюджетных средств,а,депутаты?Это же не без вашего участия все происходит?Мы живем в частном секторе,в осенне-весенний период в наших грязях утопают скорые и мусоровозы,а здесь такие деньги...Лучше бы дороги сделали,люди бы вам благодарны были.А то мы пишем заявления в ЖКХ ,чтобы нам выделили хотя бы какие-нибудь отходы,типа скола асфальтового,а мы бы сами раскидали по дороге,лишь бы скорая приезжала к детям и старикам,так нас игнорируют.Обидно!