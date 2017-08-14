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≡ В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые архитектурные формы появились на кольце по пр. Абая, около автовокзала, 7 августа. Их фотографии прислали в редакцию читатели. В тот же день фотокорреспондент «НГ» увидел новые скульптуры возле еще не открывшегося ТРЦ Kostanay Plaza.
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марина
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
Необходимо только степную флору подсадить. Ну там ковыль,полынь,тимьян.

тоже из гипса, крашенного аля-медной краской?

Гость
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:

Ну вот тем более, лет через _цать , будете говорить, что какая оказывается красота
:lol:

Карамерген
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное, что ничего подобного в наших степях, живьём не увидишь. Поставили бы памятники разваленным сёлам да аулам. Затопленным и разграбленным. Разворованному дизельному заводу, КСК, химволокну и пр. Нет же.. Про художественное исполнение промолчу. Да и качество. Облезут к весне как те уродцы на набережной)

§ 112
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальные статуэтки, не понять мне истерии некоторых..
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Деятель
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тендер на обслуживание 50 000 000 в год обьявят ничего 5 лет делать не будут а потом выкинут и новые поставят

декаданс
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 17:23
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4732
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
n:
Необходимо только степную флору подсадить. Ну там ковыль,полынь,тимьян.

ну дык есть же уже... у самом центре...сити:

сюда тоже можно!
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§ 112
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном никто не возмущается, уже и барашек и лошадок и коняк понаставили..
Вчера около этого тигра юрту поставили..
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Читатель 1
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, да юрты Очень хорошо, очень. И впишется в ландшафт.

Райхан
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же прекратится это разбазаривание бюджетных средств,а,депутаты?Это же не без вашего участия все происходит?Мы живем в частном секторе,в осенне-весенний период в наших грязях утопают скорые и мусоровозы,а здесь такие деньги...Лучше бы дороги сделали,люди бы вам благодарны были.А то мы пишем заявления в ЖКХ ,чтобы нам выделили хотя бы какие-нибудь отходы,типа скола асфальтового,а мы бы сами раскидали по дороге,лишь бы скорая приезжала к детям и старикам,так нас игнорируют.Обидно!

Евгения
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 21:40
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
, да юрты Очень хорошо, очень. И впишется в ландшафт.

Завтра если остановлюсь там, сфотаю..
Красиво..
Теперь там все останавливаются, не знаю что таи, медом намазано что ли..
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гость
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормальные статуэтки, не понять мне истерии некоторых.

"Говорят фильм для дураков,а мне нравится" :-)

§ 112
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Говорят фильм для дураков,а

Мы советские детишки, все выросли на таких фильмах сказках.
Только они то тут причем?
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§ Медный
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верблюды уже были ввезены в город на прошлой неделе на воровайке, видел лично.
Да не хотят ставить памятники угнетаемой бедноте, только бастыкам и их жизни. Алга, Казахстан.
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