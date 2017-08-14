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§ NG.kz
Опубликован новый список обладателей образовательных грантов в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпущен обновленный список обладателей образовательных грантов. Список опубликован в газете "Егемен Қазақстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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???
Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов...




Отправлено: 14.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно сколько стоит получить грант

§ Змея Подколодная
Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак, впрочем, как обычно))) Именно по этой причине на семейном совете решили, что дочь будет поступать на грант в Российский ВУЗ. Здесь даже ЕНТ сдавать не стали.
Профайл

§ Медный
Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я могу понять, что "Алтын бельгэ" как люди закончившие с красным аттестатом школу, могут претендовать на грант, но я не могу понять... государство сельскими квотами что хочет нам сказать? что в сёлах уровень образования ниже... поэтому занизим для сельских проходной балл на грант.
Мы (гос. власть) как бы это не думаем исправлять, делаю вывод, так как сельские квоты были с момента введения ЕНТ, а это уже скоро 15 лет и их не отменяют.
Не будем сами тянуться и всех на уровень подтягивать (это затратно) снизим бал, и те кто не прошёл бы по-любому из-за уровня знаний в следствии недостатка обеспечения и др. пройдёт на грант. а тот у кого знания были крепки (подразумеваем городского выпускника) тот пойдёт учиться платно, или не пойдёт учиться.:oops:
таким образом мы имеем в ВУЗах - грантников недоучек из сёл (я понимаю, что так не всегда и нужно разбираться в каждом отдельном случае), и грантников из города, которые на голову выше по знаниям тех, кто из сёл
:-x
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