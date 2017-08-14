Медный Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 246

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:29 К вопросу о гражданах в форме на службе и без формы в не её.

оправдывает ли человека и саму службу в какой то мере, что человек, который был уволен из её рядов (допустим задним числом) совершил кроме того проступка за который его уволили (или по собственному желанию) совершил правонарушение уже после.

Человек работал допустим лет 10-15 в полиции, может быть имел грамоты, медали. Его уволили и он совершил через "неделю" ограбление или ещё что-то. Как "быстро" он перековался в "преступный элемент" не правда ли?



Не показывает ли это наличие в органах правопорядка некоего преступного элемента наделённого властью?