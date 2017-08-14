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§ NG.kz
58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 по 12 августа в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель – преступник!». Всего, как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, за 3 дня было выявлено 790 различных нарушений Правил дорожного движения.
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Гость
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...




Отправлено: 14.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто был ранее лишён водительских прав им что будет штраф?

100
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...




Отправлено: 14.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской области"
И еще столько же отпустили, так как опознали в них своих.
. Вечер пятницы, субботы - каждую вторую машину останови - будет сидеть мент с красными глазами и перегаром. Им можно.

"146 нарушителей ехали c непристегнутым ремнем безопасности"

Этих дебилов вообще не понять - неужели это настолько тяжелое бремя? Я даже внимания на это не обращаю-сел за руль, пристегнулся одним движением, доведенным до автоматизма. Ну и плюс своя же безопасность.

водила
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...




Отправлено: 14.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему то фото по поводу всегда-
водитель с бутылкой в руке едет за рулем.
кто-то в жизни видел такое?

Бывалый
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...




Отправлено: 14.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревенских непуганых погоняли ))))

Галина
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...




Отправлено: 14.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляете, а скольких незадержанных колесит по дорогам? Просто ужас!!

§ Рудничанин
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водила:
одитель с бутылкой в руке едет за рулем.

либо постановка, либо безалкогольный напиток в бутылке. Или никто никогда не наливал в бутылку из-под пива воду в дорогу?
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ГостьЯ
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...




Отправлено: 14.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
И еще столько же отпустили, так как опознали в них своих.
. Вечер пятницы, субботы - каждую вторую машину останови - будет сидеть мент с красными глазами и перегаром. Им можно.

Ага, явно... Если что, им хоть вечер пятницы, субботы, воскресенья, они вообще без выходных работают. По себе людей не судят.

* Медный
Re: 58 пьяных водителей за 3 дня задержали в Костанайской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вопросу о гражданах в форме на службе и без формы в не её.
оправдывает ли человека и саму службу в какой то мере, что человек, который был уволен из её рядов (допустим задним числом) совершил кроме того проступка за который его уволили (или по собственному желанию) совершил правонарушение уже после.
Человек работал допустим лет 10-15 в полиции, может быть имел грамоты, медали. Его уволили и он совершил через "неделю" ограбление или ещё что-то. Как "быстро" он перековался в "преступный элемент" не правда ли?
:-x
Не показывает ли это наличие в органах правопорядка некоего преступного элемента наделённого властью?
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