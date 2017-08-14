112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4906





(Пользователи) Сообщений: 5703

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:10 Братан по матери торопился как резанный , через перила с четвертого этажа скинул , там еще 6ти летний племяшка шел, чуть на него не упал, прибило бы..

Дверь собирался открыть и не отпускал шкаф с плеча, тот и перелетел..

Тупость и безответственность за свою работу..

На низком уровне.

Вот так и живем..

А чего уш на верх смотреть и на других..