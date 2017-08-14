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≡ Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Видеозапись, размещенная в рубрике «Народные новости», местной полицейской службой ДВД области изучена, - сообщила пресс-секретарь ДВД Ирина БЕЖЕНАРЬ. - При этом достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, совершенного сотрудниками полиции, не получено.
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* Медный
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В отличие от тебя, Иуда. Я свои штрафы оплатил, все до единого. и на лапу дяде в погонах не давал. ;-)
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§ 112
Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев"
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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