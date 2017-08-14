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≡ Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благотворительную миссию совместили с выездной депутатской работой в Амангельдинском и Джангельдинском районах. Члены рабочей группы постоянной комиссии по здравоохранению, образованию, соцзащите населения, культуре и спорту, заслушали отчет акиматов по вопросам занятости, качеству госуслуг, провели прием граждан.
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Don Karleone
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен, чересчур помпезно показывать не стоит, но с другой стороны, раз газета или любой другой канал СМИ популярен у народа, это и есть инструмент примера другим. Кто как посмотрит и с какой стороны на это доброе дело. Одни, в комментариях проявляют интерес, другие делом, третьи молчат, четвертые в другом месте планируют проведение аналогичной акции. Что касается психики ребенка, я думаю нет основания для ребенка как-то стрематься этого. Я сам небогато жил в детстве, носил вещи своих старших братьев и сестер, поэтому любой подарок: спортивный костюм или другая вещь в школу - это такой сюрприз и куча эмоций непередаваемых, так ты этот костюм еще не часто носить будешь, жалеть, так сказать на выход одевать только) Поэтому правило 6 рукопожатий, увидел,сделал, передал другому! Среди молодежи можно вообще акцию провести можно "Form School Challenge" (в течении 24 часов сделать все и передать эстафету другому) :lol: :lol:

мама
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах,ах,ах!

* Медный
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как же без нашей Катюши в центре фото.
Не правильно подаёт "акимат" новости и свои добрые дела, ой не правильно, нет на них грамотного PR-специалиста.
Цитата:
Розаима:
ну выехали и помогли люди, ну и что в этом такого, даже если зафиксировали это.

Цитата:
112:
Значит неправильно что детям помогли?

Пусть списком подадут фамилии граждан, которые помогли:
Цитата:
люди очень по-доброму реагировали. Сбавляли цены, сами делали подарки.

Кто помог то?
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* Медный
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. по инициативе, так сказать:
Цитата:
зафиксировали несколько важных вопросов для дальнейшей работы. Один из них касался, например, настоятельной необходимости открыть в районах филиалы банков второго уровня.

Цитата:
Почему предприниматели оттуда за кредитами должны мотаться в Костанай

Молитесь наши тургайские братья и сестры, и к Вам тянется когтистая рука капитализма. :-(
2. Благодетели наехали, и у них ломанулась машинка, хотелось бы узнать, что сломалось? не подвеска ли? Или машина выработала ресурс пока доехала? :lol:
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§ 112
Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 00:30
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