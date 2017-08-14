112 Re: Проверить качество продуктов в трех торговых точках Костаная... #2





(Пользователи) Сообщений: 5703

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:56 Почему это покупатель должен выяснять?

Если что то отравленное, применять нужно санкции к тем кампаниям вплоть до раздавливания танками этой отравы, как это делают в России!

Прочитал, кукурузные палочки, всякие жевачки, томаты, горошки, это все отрава..

Посадки где?