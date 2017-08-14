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≡ Проверить качество продуктов в трех торговых точках Костаная смогут покупатели 16-го и 28 августа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проверить качество продуктов в трех торговых точках Костаная смогут покупатели 16-го и 28 августа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты лабораторной службой Национального центра экспертизы будут работать 16 августа в торговом центре «Астыкжан», 28 августа - на рынке «Дастархан» и супермаркете «Рахат».
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Читатель 1
Re: Проверить качество продуктов в трех торговых точках Костаная...




Отправлено: 14.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молоко??))) А чтож оно у меня по три дня на подоконнике не киснет?

§ 112
Re: Проверить качество продуктов в трех торговых точках Костаная...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему это покупатель должен выяснять?
Если что то отравленное, применять нужно санкции к тем кампаниям вплоть до раздавливания танками этой отравы, как это делают в России!
Прочитал, кукурузные палочки, всякие жевачки, томаты, горошки, это все отрава..
Посадки где?
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§ 112
Re: Проверить качество продуктов в трех торговых точках Костаная...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати газировки и особенно фанты и коки колы, это даже хуже отравы.
Чистейший яд.
Так что будет делать эта комиссия, понты разве что колотить?
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